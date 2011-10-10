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بمشاركة 45 إعلامياً وإعلامي .. اتحاد الإعلام الرياضي يختتم برنامج "صحافة الموبايل "

أطلق 10 برامج تدريبية جديدة.. خلال 3 أيام

ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي، التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، اختتم أمس بمدينة تبوك البرنامج التدريبي الأول على مستوى المنطقة الذي حمل عنوان "صحافة الموبايل"، واستمر على مدى ثلاثة أيام، وتتضمن إطلاق 10 برامج تدريبية جديدة في مسارات الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، والإنتاج الفني.
وحظي البرنامج التدريبي الذي قدمه المحاضر كريم عبدالسلام، بمشاركات فاعلة من قبل المشاركين الذي بلغ عددهم 45 إعلامياً وإعلامية، حيث شهد البرنامج إقامة عدد من الدروس التطبيقية للتعريف بأهم المعدات والأدوات المستخدمة في العمل الإعلامي الحديث، وكيفية استخدام تطبيقات تسجيل الصوت والتصوير والمونتاج، بما يسهم في تطوير الإعلام الرياضي الذي يسعى الاتحاد إليه من خلال هذه البرامج والدورات التي تقام في مناطق متعددة من المملكة.
وفي الختام تسلم المشاركون الشهادات المعتمدة لهذا البرنامج والتقطت الصور التذكارية للمشاركين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة 45 إعلامياً وإعلامي .. اتحاد الإعلام الرياضي يختتم برنامج "صحافة الموبايل "
سبق

ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي، التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، اختتم أمس بمدينة تبوك البرنامج التدريبي الأول على مستوى المنطقة الذي حمل عنوان "صحافة الموبايل"، واستمر على مدى ثلاثة أيام، وتتضمن إطلاق 10 برامج تدريبية جديدة في مسارات الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، والإنتاج الفني.
وحظي البرنامج التدريبي الذي قدمه المحاضر كريم عبدالسلام، بمشاركات فاعلة من قبل المشاركين الذي بلغ عددهم 45 إعلامياً وإعلامية، حيث شهد البرنامج إقامة عدد من الدروس التطبيقية للتعريف بأهم المعدات والأدوات المستخدمة في العمل الإعلامي الحديث، وكيفية استخدام تطبيقات تسجيل الصوت والتصوير والمونتاج، بما يسهم في تطوير الإعلام الرياضي الذي يسعى الاتحاد إليه من خلال هذه البرامج والدورات التي تقام في مناطق متعددة من المملكة.
وفي الختام تسلم المشاركون الشهادات المعتمدة لهذا البرنامج والتقطت الصور التذكارية للمشاركين.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
02:22 PM

بمشاركة 45 إعلامياً وإعلامي .. اتحاد الإعلام الرياضي يختتم برنامج "صحافة الموبايل "

أطلق 10 برامج تدريبية جديدة.. خلال 3 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي، التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، اختتم أمس بمدينة تبوك البرنامج التدريبي الأول على مستوى المنطقة الذي حمل عنوان "صحافة الموبايل"، واستمر على مدى ثلاثة أيام، وتتضمن إطلاق 10 برامج تدريبية جديدة في مسارات الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، والإنتاج الفني.
وحظي البرنامج التدريبي الذي قدمه المحاضر كريم عبدالسلام، بمشاركات فاعلة من قبل المشاركين الذي بلغ عددهم 45 إعلامياً وإعلامية، حيث شهد البرنامج إقامة عدد من الدروس التطبيقية للتعريف بأهم المعدات والأدوات المستخدمة في العمل الإعلامي الحديث، وكيفية استخدام تطبيقات تسجيل الصوت والتصوير والمونتاج، بما يسهم في تطوير الإعلام الرياضي الذي يسعى الاتحاد إليه من خلال هذه البرامج والدورات التي تقام في مناطق متعددة من المملكة.
وفي الختام تسلم المشاركون الشهادات المعتمدة لهذا البرنامج والتقطت الصور التذكارية للمشاركين.

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