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تشيلسي يتوج بطلاً للدوري الأوروبي برباعية في شباك الآرسنال

توج تشيلسي بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما تغلب على جاره آرسنال 4 - 1 يوم الأربعاء في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الاستاد الأولمبي في باكو عاصمة أذربيجان.


وتقدم تشيلسي بثلاثة أهداف سجلها أوليفيه جيرو، لاعب آرسنال السابق، وبيدرو وإيدين هازارد في الدقائق 49 و60 و64، وجاء هدف هازارد من ضربة جزاء.


وأفسد تشيلسي ، الذي يدربه المدير الفني ماوريسيو ساري، نهاية المسيرة الاحترافية لحارس مرماه السابق بيتر تشيك الذي لعب مع آرسنال آخر مباراة له قبل الاعتزال والتحول المتوقع إلى العمل الإداري بنادي تشيلسي في الموسم المقبل، حيث تردد أنه سيتولى منصب مدير الكرة.

بعدها رد آرسنال بهدف سجله البديل أليكس إيوبي في الدقيقة 69 قبل أن يختتم هازارد التسجيل بالهدف الثاني له والرابع لتشيلسي في الدقيقة 72 .

وسجل جيرو في شباك فريقه السابق آرسنال، ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا ويتقاسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع لوكا جوفيتش لاعب آينتراخت الألماني.

وسجل هازارد ثنائية ليكون وداعًا رائعًا لفريق تشيلسي قبل انتقاله المرتقب إلى ريال مدريد الإسباني، وقد خرج في الدقيقة 89 من المباراة وسط تحية الجماهير الحاضرة، ليشارك بدلاً منه ديفيد زاباكوستا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تشيلسي يتوج بطلاً للدوري الأوروبي برباعية في شباك الآرسنال
سبق

توج تشيلسي بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما تغلب على جاره آرسنال 4 - 1 يوم الأربعاء في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الاستاد الأولمبي في باكو عاصمة أذربيجان.


وتقدم تشيلسي بثلاثة أهداف سجلها أوليفيه جيرو، لاعب آرسنال السابق، وبيدرو وإيدين هازارد في الدقائق 49 و60 و64، وجاء هدف هازارد من ضربة جزاء.


وأفسد تشيلسي ، الذي يدربه المدير الفني ماوريسيو ساري، نهاية المسيرة الاحترافية لحارس مرماه السابق بيتر تشيك الذي لعب مع آرسنال آخر مباراة له قبل الاعتزال والتحول المتوقع إلى العمل الإداري بنادي تشيلسي في الموسم المقبل، حيث تردد أنه سيتولى منصب مدير الكرة.

بعدها رد آرسنال بهدف سجله البديل أليكس إيوبي في الدقيقة 69 قبل أن يختتم هازارد التسجيل بالهدف الثاني له والرابع لتشيلسي في الدقيقة 72 .

وسجل جيرو في شباك فريقه السابق آرسنال، ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا ويتقاسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع لوكا جوفيتش لاعب آينتراخت الألماني.

وسجل هازارد ثنائية ليكون وداعًا رائعًا لفريق تشيلسي قبل انتقاله المرتقب إلى ريال مدريد الإسباني، وقد خرج في الدقيقة 89 من المباراة وسط تحية الجماهير الحاضرة، ليشارك بدلاً منه ديفيد زاباكوستا.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
12:28 AM

تشيلسي يتوج بطلاً للدوري الأوروبي برباعية في شباك الآرسنال

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صحيفة سبق الإلكترونية - لندن
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توج تشيلسي بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما تغلب على جاره آرسنال 4 - 1 يوم الأربعاء في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الاستاد الأولمبي في باكو عاصمة أذربيجان.


وتقدم تشيلسي بثلاثة أهداف سجلها أوليفيه جيرو، لاعب آرسنال السابق، وبيدرو وإيدين هازارد في الدقائق 49 و60 و64، وجاء هدف هازارد من ضربة جزاء.


وأفسد تشيلسي ، الذي يدربه المدير الفني ماوريسيو ساري، نهاية المسيرة الاحترافية لحارس مرماه السابق بيتر تشيك الذي لعب مع آرسنال آخر مباراة له قبل الاعتزال والتحول المتوقع إلى العمل الإداري بنادي تشيلسي في الموسم المقبل، حيث تردد أنه سيتولى منصب مدير الكرة.

بعدها رد آرسنال بهدف سجله البديل أليكس إيوبي في الدقيقة 69 قبل أن يختتم هازارد التسجيل بالهدف الثاني له والرابع لتشيلسي في الدقيقة 72 .

وسجل جيرو في شباك فريقه السابق آرسنال، ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا ويتقاسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع لوكا جوفيتش لاعب آينتراخت الألماني.

وسجل هازارد ثنائية ليكون وداعًا رائعًا لفريق تشيلسي قبل انتقاله المرتقب إلى ريال مدريد الإسباني، وقد خرج في الدقيقة 89 من المباراة وسط تحية الجماهير الحاضرة، ليشارك بدلاً منه ديفيد زاباكوستا.

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