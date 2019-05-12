"العوفي" رئيس رقباء بمرور مكة

قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي؛ رئيس رقباء خالد العوفي، رتبته الجديدة، بعد صدور القرار بترقيته؛ مباركاً له هذه الترقية، ومتمنياً له المزيد من الجهد وأن تكون عوناً له في خدمة الدين والمليك والوطن.