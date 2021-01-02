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"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38

البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 38.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 38 (شهر يناير 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY.

وكانت إجمالي الدفعات قد بلغت منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر، 86 مليار ريال سعودي.

برنامج حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38
سبق

أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 38.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 38 (شهر يناير 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY.

وكانت إجمالي الدفعات قد بلغت منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر، 86 مليار ريال سعودي.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
04:05 PM

"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38

البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,893

أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 38.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 38 (شهر يناير 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY.

وكانت إجمالي الدفعات قد بلغت منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر، 86 مليار ريال سعودي.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,035
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,835
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,330
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,531

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