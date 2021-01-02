وكانت إجمالي الدفعات قد بلغت منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر، 86 مليار ريال سعودي.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 38 (شهر يناير 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY .

"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-02 أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 38. وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 38 (شهر يناير 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY. وكانت إجمالي الدفعات قد بلغت منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر، 86 مليار ريال سعودي.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442 04:05 PM

"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38 البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية





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أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 38.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 38 (شهر يناير 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY.

وكانت إجمالي الدفعات قد بلغت منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر، 86 مليار ريال سعودي.