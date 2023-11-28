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الأردن: 2674 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و563 حالة جديدة بالعراق

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 939293 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 878156 حالة شفاء بعد تسجيل 2452 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11515 حالة.

كما سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2079084 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 23772؛ فيما تم تسجيل 1366 حالة تعافٍ جديدة؛ مما رفع عددها الكلي إلى 2040978 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الأردن: 2674 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و563 حالة جديدة بالعراق
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 939293 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 878156 حالة شفاء بعد تسجيل 2452 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11515 حالة.

كما سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2079084 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 23772؛ فيما تم تسجيل 1366 حالة تعافٍ جديدة؛ مما رفع عددها الكلي إلى 2040978 حالة.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
07:14 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
12:33 AM

الأردن: 2674 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و563 حالة جديدة بالعراق

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 939293 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 878156 حالة شفاء بعد تسجيل 2452 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11515 حالة.

كما سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2079084 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 23772؛ فيما تم تسجيل 1366 حالة تعافٍ جديدة؛ مما رفع عددها الكلي إلى 2040978 حالة.

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