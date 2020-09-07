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أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ11.. غداً

عن أعمال عام ١٤٤٠هـ في 9 أفرع

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، غداً، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الحادية عشرة عن أعمال عام ١٤٤٠هـ.

وتحرص الجائزة على تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة والتنافس الهادف وتميز المنتج وتشجيع العمل المتميز والجهد البارز، سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملاً جماعيًا وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.

وسيتم إعلان الفائزين في أفرع الجائزة التسعة وهي:

التميز في خدمات الحج والعمرة.

التميز الإداري.

التميز الاقتصادي.

التميز الثقافي.

التميز الاجتماعي.

التميز العمراني.

التميز البيئي.

التميز العلمي والتقني.

التميز الإنساني.

خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ11.. غداً
سبق

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، غداً، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الحادية عشرة عن أعمال عام ١٤٤٠هـ.

وتحرص الجائزة على تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة والتنافس الهادف وتميز المنتج وتشجيع العمل المتميز والجهد البارز، سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملاً جماعيًا وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.

وسيتم إعلان الفائزين في أفرع الجائزة التسعة وهي:

التميز في خدمات الحج والعمرة.

التميز الإداري.

التميز الاقتصادي.

التميز الثقافي.

التميز الاجتماعي.

التميز العمراني.

التميز البيئي.

التميز العلمي والتقني.

التميز الإنساني.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
02:42 PM

أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ11.. غداً

عن أعمال عام ١٤٤٠هـ في 9 أفرع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، غداً، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الحادية عشرة عن أعمال عام ١٤٤٠هـ.

وتحرص الجائزة على تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة والتنافس الهادف وتميز المنتج وتشجيع العمل المتميز والجهد البارز، سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملاً جماعيًا وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.

وسيتم إعلان الفائزين في أفرع الجائزة التسعة وهي:

التميز في خدمات الحج والعمرة.

التميز الإداري.

التميز الاقتصادي.

التميز الثقافي.

التميز الاجتماعي.

التميز العمراني.

التميز البيئي.

التميز العلمي والتقني.

التميز الإنساني.

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