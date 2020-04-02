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فتش عن "كورونا".. جريمة مأساوية بإيطاليا.. القتيلة طبيبة والنهاية مفاجأة

بلاغ من الجاني على إثره تحرك رجال الأمن وعثروا على الجثة داخل شقته

في جريمة بشعة أقدَمَ ممرض إيطالي على قتل صديقته الطبيبة بطريقة مأساوية، بعد "اعتقاد خاطئ" بأنها نقلت له عدوى "كورونا".

وقالت صحيفة "صن" البريطانية: إن الممرض أنطونيو دي باس البالغ من العمر 28 عامًا، وصديقته لورينا كوارانتا (27 عامًا) كانا يعملان معًا في مستشفى محلي في مدينة ميسينا، جنوبي إيطاليا.

وأضافت أن الشرطة الإيطالية تَلَقّت مؤخرًا اتصالًا هاتفيًّا من "دي باس"، اعترف خلاله بقتل حبيبته "كوارانتا"؛ وفقًا لمصادر إعلامية إيطالية.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"؛ فإنه بعد فحص قوات الأمن شقة الجاني، عثرت على جثة الطبيبة، فيما كشف أخصائيو الطب الشرعي أنها لقيت حتفها مخنوقة.

وعقب إقدامه على قتل حبيبته، حاول "دي باس" الانتحار، لكن تم إنقاذ حياته في المستشفى.

وأقر الممرض الشاب أمام المدعي العام بالجريمة التي اقترفها، قائلًا: "قتلتها لأنها نقلت لي فيروس كورونا"؛ لكن اختبارات كورونا التي أجريت على الممرض والطبيبة، حملت مفاجأة مفادها أن الشخصين لم يكونا حاملين للفيروس "كوفيد 19".

وتُعد إيطاليا أكثر بلاد العالم تضررًا من فيروس كورونا المستجد، قياسًا بعدد الوفيات جراء الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص.

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فتش عن "كورونا".. جريمة مأساوية بإيطاليا.. القتيلة طبيبة والنهاية مفاجأة
سبق

في جريمة بشعة أقدَمَ ممرض إيطالي على قتل صديقته الطبيبة بطريقة مأساوية، بعد "اعتقاد خاطئ" بأنها نقلت له عدوى "كورونا".

وقالت صحيفة "صن" البريطانية: إن الممرض أنطونيو دي باس البالغ من العمر 28 عامًا، وصديقته لورينا كوارانتا (27 عامًا) كانا يعملان معًا في مستشفى محلي في مدينة ميسينا، جنوبي إيطاليا.

وأضافت أن الشرطة الإيطالية تَلَقّت مؤخرًا اتصالًا هاتفيًّا من "دي باس"، اعترف خلاله بقتل حبيبته "كوارانتا"؛ وفقًا لمصادر إعلامية إيطالية.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"؛ فإنه بعد فحص قوات الأمن شقة الجاني، عثرت على جثة الطبيبة، فيما كشف أخصائيو الطب الشرعي أنها لقيت حتفها مخنوقة.

وعقب إقدامه على قتل حبيبته، حاول "دي باس" الانتحار، لكن تم إنقاذ حياته في المستشفى.

وأقر الممرض الشاب أمام المدعي العام بالجريمة التي اقترفها، قائلًا: "قتلتها لأنها نقلت لي فيروس كورونا"؛ لكن اختبارات كورونا التي أجريت على الممرض والطبيبة، حملت مفاجأة مفادها أن الشخصين لم يكونا حاملين للفيروس "كوفيد 19".

وتُعد إيطاليا أكثر بلاد العالم تضررًا من فيروس كورونا المستجد، قياسًا بعدد الوفيات جراء الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:10 AM

فتش عن "كورونا".. جريمة مأساوية بإيطاليا.. القتيلة طبيبة والنهاية مفاجأة

بلاغ من الجاني على إثره تحرك رجال الأمن وعثروا على الجثة داخل شقته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في جريمة بشعة أقدَمَ ممرض إيطالي على قتل صديقته الطبيبة بطريقة مأساوية، بعد "اعتقاد خاطئ" بأنها نقلت له عدوى "كورونا".

وقالت صحيفة "صن" البريطانية: إن الممرض أنطونيو دي باس البالغ من العمر 28 عامًا، وصديقته لورينا كوارانتا (27 عامًا) كانا يعملان معًا في مستشفى محلي في مدينة ميسينا، جنوبي إيطاليا.

وأضافت أن الشرطة الإيطالية تَلَقّت مؤخرًا اتصالًا هاتفيًّا من "دي باس"، اعترف خلاله بقتل حبيبته "كوارانتا"؛ وفقًا لمصادر إعلامية إيطالية.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"؛ فإنه بعد فحص قوات الأمن شقة الجاني، عثرت على جثة الطبيبة، فيما كشف أخصائيو الطب الشرعي أنها لقيت حتفها مخنوقة.

وعقب إقدامه على قتل حبيبته، حاول "دي باس" الانتحار، لكن تم إنقاذ حياته في المستشفى.

وأقر الممرض الشاب أمام المدعي العام بالجريمة التي اقترفها، قائلًا: "قتلتها لأنها نقلت لي فيروس كورونا"؛ لكن اختبارات كورونا التي أجريت على الممرض والطبيبة، حملت مفاجأة مفادها أن الشخصين لم يكونا حاملين للفيروس "كوفيد 19".

وتُعد إيطاليا أكثر بلاد العالم تضررًا من فيروس كورونا المستجد، قياسًا بعدد الوفيات جراء الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص.

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