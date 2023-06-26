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الاتحاد الدولي للنقل الجوي يُدين العدوان الحوثي على مطار أبها الدولي

قدّم تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين في الحادث الإرهابي

أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، العدوان الإرهابي من المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، وكذلك يُدين أي استهداف للطيران المدني، سواء ركابًا أو مرافق أو عمليات في جميع الصراعات.

وقدّم اتحاد النقل الجوي الدولي، تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الاتحاد الدولي للنقل الجوي يُدين العدوان الحوثي على مطار أبها الدولي
سبق

أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، العدوان الإرهابي من المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، وكذلك يُدين أي استهداف للطيران المدني، سواء ركابًا أو مرافق أو عمليات في جميع الصراعات.

وقدّم اتحاد النقل الجوي الدولي، تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
01:39 PM

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يُدين العدوان الحوثي على مطار أبها الدولي

قدّم تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين في الحادث الإرهابي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
269

أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، العدوان الإرهابي من المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، وكذلك يُدين أي استهداف للطيران المدني، سواء ركابًا أو مرافق أو عمليات في جميع الصراعات.

وقدّم اتحاد النقل الجوي الدولي، تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين.

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