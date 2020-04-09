قفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 10% بعد أنباء تقول إن موسكو والرياض اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط.

بعد أنباء اتفاق السعودية وروسيا.. أسعار النفط تقفز بنحو 10% صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-09 قفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 10% بعد أنباء تقول إن موسكو والرياض اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 06:00 PM

بعد أنباء اتفاق السعودية وروسيا.. أسعار النفط تقفز بنحو 10% حول تخفيضات كبيرة في الإنتاج





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قفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 10% بعد أنباء تقول إن موسكو والرياض اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط.