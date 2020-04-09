قفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 10% بعد أنباء تقول إن موسكو والرياض اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط.
بعد أنباء اتفاق السعودية وروسيا.. أسعار النفط تقفز بنحو 10%
حول تخفيضات كبيرة في الإنتاج
قفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 10% بعد أنباء تقول إن موسكو والرياض اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط.النفط
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بعد أنباء اتفاق السعودية وروسيا.. أسعار النفط تقفز بنحو 10%صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-09
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
06:00 PM
بعد أنباء اتفاق السعودية وروسيا.. أسعار النفط تقفز بنحو 10%
حول تخفيضات كبيرة في الإنتاج
قفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 10% بعد أنباء تقول إن موسكو والرياض اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط.
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