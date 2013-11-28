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"تعليم الشرقية": 25 ألف متطوع و70 ألف ساعة تطوعية

في مجالات متنوعة شملت التغذية والإغاثة وإدارة الحشود

كشفت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية عن إحصائيات التطوع عبر منصاتها، حيث وصلت أعداد المتطوعين لنحو 25 ألف متطوع من منسوبي ومنسوبات التعليم، في الوقت الذي رفعت مستوى تأهيلهم التطوعي في عدة مجالات تطوعية متخصصة لمواكبة مستهدف "رؤية المملكة 2030 " في التطوع.

وقال مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم "تعليم الشرقية" سعيد الباحص: إدارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر في تطوير منهجية العمل التطوعي ورفع مستوى تأهيل الكوادر التطوعية بما يرفع قيمة المساهمة النسبية التطوعية في المنطقة.

وأضاف: يتم استهداف مليون متطوع في المملكة بحلول عام 2030م وفقاُ للرؤية يتطلب بناء قاعدة مؤهلة ومدربة بالشكل اللازم لتقديم الدعم والمساندة في أوقات الحاجة أو للدعم والمساندة.

وأردف "الباحص": تعليم المنطقة تمكّن من إنشاء وإدارة منصة رقمية تطوعية لجمع بيانات المتطوعين والمتطوعات من التعليم وتحديد مساراتهم ورغباتهم التخصصية في العمل التطوعي بالإضافة إلى إعداد برامج التدريب ودورات التأهيل في كل المجالات.

وأشار إلى أن العمل التطوعي بدأ بعلميات التخطيط الحديث لتعظيم العمل التطوعي وتنظيمه والإعلان لجميع المنسوبين والمنسوبات عن كل البرامج والتدريب وصولاً إلى الإسناد وتنفيذ المهام.

وأكد "الباحث" أن إدارة التعليم دربت 116 متطوعاً و112 متطوعة على مهارات العمل التطوعي، ووصل عدد المتطوعين والمتطوعات من إدارة التعليم نحو 568 موظفاً وموظفةً، ونحو 228 متطوعاً ومتطوعةً في الخدمة العامة، لافتاً إلى أن عدد المتطوعين في المدارس "بنين وبنات" تجاوز 23.465 متطوعاً ومتطوعةً.

وقال: ساعات التطوع بالمدارس بلغت 70 ألف ساعة تطوعية، وهو ما يعتبر ساعات تطوع مثالية، ومجالات التطوع تشمل التخطيط وإدارة فرق العمل والإمداد والتمويل بالإضافة إلى الحراسات والدعم التنظيمي والفني والتوعية والتثقيف وكذلك التدريب والتعليم وتوزيع المساعدات والأمن والسلامة والإدارة والقيادة واللغات والترجمة وخدمات التغذية والإغاثة وكذلك إدارة الحشود وخدمات النقل والتعامل مع الفئات الخاصة والإرشاد النفسي والإعلام والخدمات الإدارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الشرقية": 25 ألف متطوع و70 ألف ساعة تطوعية
سبق

كشفت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية عن إحصائيات التطوع عبر منصاتها، حيث وصلت أعداد المتطوعين لنحو 25 ألف متطوع من منسوبي ومنسوبات التعليم، في الوقت الذي رفعت مستوى تأهيلهم التطوعي في عدة مجالات تطوعية متخصصة لمواكبة مستهدف "رؤية المملكة 2030 " في التطوع.

وقال مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم "تعليم الشرقية" سعيد الباحص: إدارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر في تطوير منهجية العمل التطوعي ورفع مستوى تأهيل الكوادر التطوعية بما يرفع قيمة المساهمة النسبية التطوعية في المنطقة.

وأضاف: يتم استهداف مليون متطوع في المملكة بحلول عام 2030م وفقاُ للرؤية يتطلب بناء قاعدة مؤهلة ومدربة بالشكل اللازم لتقديم الدعم والمساندة في أوقات الحاجة أو للدعم والمساندة.

وأردف "الباحص": تعليم المنطقة تمكّن من إنشاء وإدارة منصة رقمية تطوعية لجمع بيانات المتطوعين والمتطوعات من التعليم وتحديد مساراتهم ورغباتهم التخصصية في العمل التطوعي بالإضافة إلى إعداد برامج التدريب ودورات التأهيل في كل المجالات.

وأشار إلى أن العمل التطوعي بدأ بعلميات التخطيط الحديث لتعظيم العمل التطوعي وتنظيمه والإعلان لجميع المنسوبين والمنسوبات عن كل البرامج والتدريب وصولاً إلى الإسناد وتنفيذ المهام.

وأكد "الباحث" أن إدارة التعليم دربت 116 متطوعاً و112 متطوعة على مهارات العمل التطوعي، ووصل عدد المتطوعين والمتطوعات من إدارة التعليم نحو 568 موظفاً وموظفةً، ونحو 228 متطوعاً ومتطوعةً في الخدمة العامة، لافتاً إلى أن عدد المتطوعين في المدارس "بنين وبنات" تجاوز 23.465 متطوعاً ومتطوعةً.

وقال: ساعات التطوع بالمدارس بلغت 70 ألف ساعة تطوعية، وهو ما يعتبر ساعات تطوع مثالية، ومجالات التطوع تشمل التخطيط وإدارة فرق العمل والإمداد والتمويل بالإضافة إلى الحراسات والدعم التنظيمي والفني والتوعية والتثقيف وكذلك التدريب والتعليم وتوزيع المساعدات والأمن والسلامة والإدارة والقيادة واللغات والترجمة وخدمات التغذية والإغاثة وكذلك إدارة الحشود وخدمات النقل والتعامل مع الفئات الخاصة والإرشاد النفسي والإعلام والخدمات الإدارية.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
02:41 PM

"تعليم الشرقية": 25 ألف متطوع و70 ألف ساعة تطوعية

في مجالات متنوعة شملت التغذية والإغاثة وإدارة الحشود

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عبدالله السالم - الدمام
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كشفت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية عن إحصائيات التطوع عبر منصاتها، حيث وصلت أعداد المتطوعين لنحو 25 ألف متطوع من منسوبي ومنسوبات التعليم، في الوقت الذي رفعت مستوى تأهيلهم التطوعي في عدة مجالات تطوعية متخصصة لمواكبة مستهدف "رؤية المملكة 2030 " في التطوع.

وقال مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم "تعليم الشرقية" سعيد الباحص: إدارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر في تطوير منهجية العمل التطوعي ورفع مستوى تأهيل الكوادر التطوعية بما يرفع قيمة المساهمة النسبية التطوعية في المنطقة.

وأضاف: يتم استهداف مليون متطوع في المملكة بحلول عام 2030م وفقاُ للرؤية يتطلب بناء قاعدة مؤهلة ومدربة بالشكل اللازم لتقديم الدعم والمساندة في أوقات الحاجة أو للدعم والمساندة.

وأردف "الباحص": تعليم المنطقة تمكّن من إنشاء وإدارة منصة رقمية تطوعية لجمع بيانات المتطوعين والمتطوعات من التعليم وتحديد مساراتهم ورغباتهم التخصصية في العمل التطوعي بالإضافة إلى إعداد برامج التدريب ودورات التأهيل في كل المجالات.

وأشار إلى أن العمل التطوعي بدأ بعلميات التخطيط الحديث لتعظيم العمل التطوعي وتنظيمه والإعلان لجميع المنسوبين والمنسوبات عن كل البرامج والتدريب وصولاً إلى الإسناد وتنفيذ المهام.

وأكد "الباحث" أن إدارة التعليم دربت 116 متطوعاً و112 متطوعة على مهارات العمل التطوعي، ووصل عدد المتطوعين والمتطوعات من إدارة التعليم نحو 568 موظفاً وموظفةً، ونحو 228 متطوعاً ومتطوعةً في الخدمة العامة، لافتاً إلى أن عدد المتطوعين في المدارس "بنين وبنات" تجاوز 23.465 متطوعاً ومتطوعةً.

وقال: ساعات التطوع بالمدارس بلغت 70 ألف ساعة تطوعية، وهو ما يعتبر ساعات تطوع مثالية، ومجالات التطوع تشمل التخطيط وإدارة فرق العمل والإمداد والتمويل بالإضافة إلى الحراسات والدعم التنظيمي والفني والتوعية والتثقيف وكذلك التدريب والتعليم وتوزيع المساعدات والأمن والسلامة والإدارة والقيادة واللغات والترجمة وخدمات التغذية والإغاثة وكذلك إدارة الحشود وخدمات النقل والتعامل مع الفئات الخاصة والإرشاد النفسي والإعلام والخدمات الإدارية.

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