النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خطاب ولي العهد في G 20 وخُطى المملكة كما يراهما "السيف": مكانة لها أركان

قال: "محمد بن سلمان" لا يتحدث إلا بالأرقام العاكسة لحجم ما يقوم به من عمل كبير

أشاد الدكتور علي بن محمد الخلف السيف؛ بالحضور اللافت والمميز لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الذي ترأس وفد المملكة، وسط قادة أكبر دول العالم في قمة العشرين التي استضافتها اليابان بمشاركة 37 دولة ومنظمة؛ حيث أكّد الاهتمام الكبير من قادة الدول ووسائل الإعلام خلال القمة على قوة المملكة ومكانتها الاقتصادية والسياسية، وأهميتها كدولة مؤثرة تحمل ثقلاً اقتصادياً كبيراً في هذا الاجتماع البارز، وأكّد في الوقت ذاته، التأثير الشخصي الكبير لولي العهد ومكانته في أيّ محفل يُوجد به.

ورأى "السيف"؛ أن مضامين خطاب سمو ولي العهد خلال القمة أكّدت ضرورة تعزيز التعاون والتوافق الدولي وترسيخ مبدأ الحوار استناداً إلى النظام الدولي القائم والمصالح المشتركة بين الدول، كما تحدث سموه عن إصلاح منظمة التجارة العالمية والقضايا التجارية والاقتصادية، إضافة إلى قضايا تمكين المرأة والشباب اللذين يعدان محورين أساسين لتحقيق النمو في العالم، وتطرق سموه كذلك لضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي والمخاطر السيبرانية، ومسؤولية مجموعة الدول العشرين في إيجاد بيئة يزدهر بها العالم وإيجاد توافق لحل الأزمات فيه.

وقال إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية في المملكة التي يقودها الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية الطموحة من شأنها أن ترفع من مكانة المملكة وتجذب الاستثمارات الكبيرة وتشد انتباه المستثمرين.

ولفت "السيف"؛ إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة في استثماراتها المختلفة بقيادة سمو ولي العهد، الذي أعلن قبل نحو أسبوعين في مقابلة صحفية، قيام المملكة بالعمل على إنهاء اتفاقيات خصخصة عدة، تتجاوز قيمتها مليارَي ريال قبل نهاية العام الجاري حيث تعد الخصخصة جزءاً من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف في المقام الأول إلى إنهاء اعتماد المملكة على النفط وتنويع مصادر الدخل.

وأكّد "السيف"؛ أن سمو ولي العهد لا يتحدث إلا بالأرقام التي تعكس حجم العمل الكبير الذي يقوم به؛ حيث يظهر لنا ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يقارب تريليونَي ريال مدى التقدم المستمر للاقتصاد السعودي في ظل قيادة حكيمة تقابلها خطط مدروسة وعمل بلا كلل تخطو خطواتها بحكمة واقتدار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خطاب ولي العهد في G 20 وخُطى المملكة كما يراهما "السيف": مكانة لها أركان
سبق

أشاد الدكتور علي بن محمد الخلف السيف؛ بالحضور اللافت والمميز لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الذي ترأس وفد المملكة، وسط قادة أكبر دول العالم في قمة العشرين التي استضافتها اليابان بمشاركة 37 دولة ومنظمة؛ حيث أكّد الاهتمام الكبير من قادة الدول ووسائل الإعلام خلال القمة على قوة المملكة ومكانتها الاقتصادية والسياسية، وأهميتها كدولة مؤثرة تحمل ثقلاً اقتصادياً كبيراً في هذا الاجتماع البارز، وأكّد في الوقت ذاته، التأثير الشخصي الكبير لولي العهد ومكانته في أيّ محفل يُوجد به.

ورأى "السيف"؛ أن مضامين خطاب سمو ولي العهد خلال القمة أكّدت ضرورة تعزيز التعاون والتوافق الدولي وترسيخ مبدأ الحوار استناداً إلى النظام الدولي القائم والمصالح المشتركة بين الدول، كما تحدث سموه عن إصلاح منظمة التجارة العالمية والقضايا التجارية والاقتصادية، إضافة إلى قضايا تمكين المرأة والشباب اللذين يعدان محورين أساسين لتحقيق النمو في العالم، وتطرق سموه كذلك لضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي والمخاطر السيبرانية، ومسؤولية مجموعة الدول العشرين في إيجاد بيئة يزدهر بها العالم وإيجاد توافق لحل الأزمات فيه.

وقال إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية في المملكة التي يقودها الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية الطموحة من شأنها أن ترفع من مكانة المملكة وتجذب الاستثمارات الكبيرة وتشد انتباه المستثمرين.

ولفت "السيف"؛ إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة في استثماراتها المختلفة بقيادة سمو ولي العهد، الذي أعلن قبل نحو أسبوعين في مقابلة صحفية، قيام المملكة بالعمل على إنهاء اتفاقيات خصخصة عدة، تتجاوز قيمتها مليارَي ريال قبل نهاية العام الجاري حيث تعد الخصخصة جزءاً من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف في المقام الأول إلى إنهاء اعتماد المملكة على النفط وتنويع مصادر الدخل.

وأكّد "السيف"؛ أن سمو ولي العهد لا يتحدث إلا بالأرقام التي تعكس حجم العمل الكبير الذي يقوم به؛ حيث يظهر لنا ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يقارب تريليونَي ريال مدى التقدم المستمر للاقتصاد السعودي في ظل قيادة حكيمة تقابلها خطط مدروسة وعمل بلا كلل تخطو خطواتها بحكمة واقتدار.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
02:01 PM

خطاب ولي العهد في G 20 وخُطى المملكة كما يراهما "السيف": مكانة لها أركان

قال: "محمد بن سلمان" لا يتحدث إلا بالأرقام العاكسة لحجم ما يقوم به من عمل كبير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,007

أشاد الدكتور علي بن محمد الخلف السيف؛ بالحضور اللافت والمميز لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الذي ترأس وفد المملكة، وسط قادة أكبر دول العالم في قمة العشرين التي استضافتها اليابان بمشاركة 37 دولة ومنظمة؛ حيث أكّد الاهتمام الكبير من قادة الدول ووسائل الإعلام خلال القمة على قوة المملكة ومكانتها الاقتصادية والسياسية، وأهميتها كدولة مؤثرة تحمل ثقلاً اقتصادياً كبيراً في هذا الاجتماع البارز، وأكّد في الوقت ذاته، التأثير الشخصي الكبير لولي العهد ومكانته في أيّ محفل يُوجد به.

ورأى "السيف"؛ أن مضامين خطاب سمو ولي العهد خلال القمة أكّدت ضرورة تعزيز التعاون والتوافق الدولي وترسيخ مبدأ الحوار استناداً إلى النظام الدولي القائم والمصالح المشتركة بين الدول، كما تحدث سموه عن إصلاح منظمة التجارة العالمية والقضايا التجارية والاقتصادية، إضافة إلى قضايا تمكين المرأة والشباب اللذين يعدان محورين أساسين لتحقيق النمو في العالم، وتطرق سموه كذلك لضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي والمخاطر السيبرانية، ومسؤولية مجموعة الدول العشرين في إيجاد بيئة يزدهر بها العالم وإيجاد توافق لحل الأزمات فيه.

وقال إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية في المملكة التي يقودها الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية الطموحة من شأنها أن ترفع من مكانة المملكة وتجذب الاستثمارات الكبيرة وتشد انتباه المستثمرين.

ولفت "السيف"؛ إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة في استثماراتها المختلفة بقيادة سمو ولي العهد، الذي أعلن قبل نحو أسبوعين في مقابلة صحفية، قيام المملكة بالعمل على إنهاء اتفاقيات خصخصة عدة، تتجاوز قيمتها مليارَي ريال قبل نهاية العام الجاري حيث تعد الخصخصة جزءاً من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف في المقام الأول إلى إنهاء اعتماد المملكة على النفط وتنويع مصادر الدخل.

وأكّد "السيف"؛ أن سمو ولي العهد لا يتحدث إلا بالأرقام التي تعكس حجم العمل الكبير الذي يقوم به؛ حيث يظهر لنا ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يقارب تريليونَي ريال مدى التقدم المستمر للاقتصاد السعودي في ظل قيادة حكيمة تقابلها خطط مدروسة وعمل بلا كلل تخطو خطواتها بحكمة واقتدار.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,456
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,284
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,768
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,214

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة