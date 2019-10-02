"احتجاجات البطالة".. مقتل عراقي وقوات الأمن تفتح النار لتفريق المتظاهرين

الأمم المتحدة تدعو للهدوء .. وواشنطن تحث على تجنب العنف

في تصاعد لحدة الاحتجاجات التي تشهدها بغداد لليوم الثاني على التوالي، قتل طفل اليوم (الأربعاء) مع تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، بعد يوم من مقتل شخصين على الأقل وإصابة 200 في احتجاجات على البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة.

أفادت مصادر في الشرطة بأن ثمانية محتجين على الأقل أُصيبوا في حي الزعفرانية بجنوب شرق بغداد عندما فتح أفراد من قوات الشرطة والجيش النار وأطلقوا عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين، وفقًا لـ"رويترز".

من جهة أخرى، قال أحد المحتجين في شرق بغداد: "مطالبنا.. نريد عملاً. نريد أن نعمل. إذا كانوا لا يريدون معاملتنا كعراقيين لا بد أن يخبرونا بأننا لسنا عراقيين وسوف نجد جنسيات أخرى ونهاجر إلى دول أخرى".

في موازاة ذلك، ذكر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان مقتضب دون الخوض في تفاصيل، أن "عبد المهدي" يرأس اجتماعًا طارئًا للجنة الأمن القومي.

وعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن العنف، ودعت إلى الهدوء، فيما حثت السفارة الأمريكية في بغداد كل الأطراف على تجنب العنف.