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مهرجان أبها.. "عالم الفراشات" يحلق عالمياً بثمار فكر أبناء عسير

يعد من أبرز الفعاليات.. ويتيح فرصاً استثمارية للشباب السعودي

يعدّ معرض عالم الفراشات الذي يستضيفه مهرجان أبها للتسوق " 20 " للسنة الثانية على التوالي من أبرز الفعاليات التي تجذب زوار المهرجان بشكل مميز، حيث يستمتع مرتادوه برؤية أنواع مختلفة من الفراشات ويقومون بالتقاط الصور معها، ويعتبر هذا المشروع فكرة مبدعين من أبناء منطقة عسير، تم تنفيذها خلال العام الماضي وحقّقت أصداءً واسعة.

وقد أتاح المهرجان لهؤلاء الشباب فرصة تقديم مشروعهم المميز في بيئة رائعة لاستقطاب إبداعات الشباب السعودي وتوفير كافة الفرص أمامهم لتحقيق أهدافهم وتنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة تحقيقاً لرؤية الوطن في دعم الشباب والتوطين.

يمتلك عالم الفراشات بعسير 25 ألف فراشة متنوعة تم استيرادها من 4 دول هي الفلبين التي تعتبر الموطن الأصلي بالإضافة إلى كوستاريكا وتنزانيا وكينيا, وتختلف مسمّيات الفراشات وأنواعها كالنحلة وورق الشجر والثعبان وأشهر الأنواع " الملكة الكسندرا ".

وقامت إدارة المعرض بتجهيز بيئة مناسبة للفراشات بتوفير عدد من الزهور في درجة حرارة ورطوبة مناسبة، وتختلف أعمار الفراشات حيث تتراوح ما بين 3-10 أيام والنوع النادر منها يعيش مدة سنة واحدة ويتواجد في كينيا "الملكة الكسندرا " .

وعن مراحل الفراشة فالأولى بعد التزاوج هي مرحلة وضع البيض حيث تضع ما بين 300-500 بيضة يليها المرحلة الثانية وهي اليرقة "دودة زاحفة " والتي تتغذى على ورق الأشجار ومن ثم تبحث عن مكان آمن وتتوقف عن الغذاء استعداداً للمرحلة الثالثة حيث تلف نفسها بما يسمى " الشرنقة " وأخيراً تصبح فراشة زاهية الألوان نظير التغيرات في الخلايا داخل الشرنقة.

ويعمل في عالم الفراشات طاقم سعودي متكامل حيث خلق المعرض فرصاً وظيفيّة لشباب وشابات الوطن وإدارة سعودية كاملة من قِبل الشركاء في هذا المشروع الرائع، والذين جازفوا بهذا النوع من الأنشطة في مغامرة حقيقية كما وصفوها وأن هدفهم مواكبة الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية 2030م وطموحهم أن يصبح لديهم معرض ثابت ودائم بالإضافة إلى فكرة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلاً عن الاستيراد من الخارج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان أبها.. "عالم الفراشات" يحلق عالمياً بثمار فكر أبناء عسير
سبق

يعدّ معرض عالم الفراشات الذي يستضيفه مهرجان أبها للتسوق " 20 " للسنة الثانية على التوالي من أبرز الفعاليات التي تجذب زوار المهرجان بشكل مميز، حيث يستمتع مرتادوه برؤية أنواع مختلفة من الفراشات ويقومون بالتقاط الصور معها، ويعتبر هذا المشروع فكرة مبدعين من أبناء منطقة عسير، تم تنفيذها خلال العام الماضي وحقّقت أصداءً واسعة.

وقد أتاح المهرجان لهؤلاء الشباب فرصة تقديم مشروعهم المميز في بيئة رائعة لاستقطاب إبداعات الشباب السعودي وتوفير كافة الفرص أمامهم لتحقيق أهدافهم وتنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة تحقيقاً لرؤية الوطن في دعم الشباب والتوطين.

يمتلك عالم الفراشات بعسير 25 ألف فراشة متنوعة تم استيرادها من 4 دول هي الفلبين التي تعتبر الموطن الأصلي بالإضافة إلى كوستاريكا وتنزانيا وكينيا, وتختلف مسمّيات الفراشات وأنواعها كالنحلة وورق الشجر والثعبان وأشهر الأنواع " الملكة الكسندرا ".

وقامت إدارة المعرض بتجهيز بيئة مناسبة للفراشات بتوفير عدد من الزهور في درجة حرارة ورطوبة مناسبة، وتختلف أعمار الفراشات حيث تتراوح ما بين 3-10 أيام والنوع النادر منها يعيش مدة سنة واحدة ويتواجد في كينيا "الملكة الكسندرا " .

وعن مراحل الفراشة فالأولى بعد التزاوج هي مرحلة وضع البيض حيث تضع ما بين 300-500 بيضة يليها المرحلة الثانية وهي اليرقة "دودة زاحفة " والتي تتغذى على ورق الأشجار ومن ثم تبحث عن مكان آمن وتتوقف عن الغذاء استعداداً للمرحلة الثالثة حيث تلف نفسها بما يسمى " الشرنقة " وأخيراً تصبح فراشة زاهية الألوان نظير التغيرات في الخلايا داخل الشرنقة.

ويعمل في عالم الفراشات طاقم سعودي متكامل حيث خلق المعرض فرصاً وظيفيّة لشباب وشابات الوطن وإدارة سعودية كاملة من قِبل الشركاء في هذا المشروع الرائع، والذين جازفوا بهذا النوع من الأنشطة في مغامرة حقيقية كما وصفوها وأن هدفهم مواكبة الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية 2030م وطموحهم أن يصبح لديهم معرض ثابت ودائم بالإضافة إلى فكرة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلاً عن الاستيراد من الخارج.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
08:27 PM

مهرجان أبها.. "عالم الفراشات" يحلق عالمياً بثمار فكر أبناء عسير

يعد من أبرز الفعاليات.. ويتيح فرصاً استثمارية للشباب السعودي

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رائد القرفي - أبها
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5,815

يعدّ معرض عالم الفراشات الذي يستضيفه مهرجان أبها للتسوق " 20 " للسنة الثانية على التوالي من أبرز الفعاليات التي تجذب زوار المهرجان بشكل مميز، حيث يستمتع مرتادوه برؤية أنواع مختلفة من الفراشات ويقومون بالتقاط الصور معها، ويعتبر هذا المشروع فكرة مبدعين من أبناء منطقة عسير، تم تنفيذها خلال العام الماضي وحقّقت أصداءً واسعة.

وقد أتاح المهرجان لهؤلاء الشباب فرصة تقديم مشروعهم المميز في بيئة رائعة لاستقطاب إبداعات الشباب السعودي وتوفير كافة الفرص أمامهم لتحقيق أهدافهم وتنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة تحقيقاً لرؤية الوطن في دعم الشباب والتوطين.

يمتلك عالم الفراشات بعسير 25 ألف فراشة متنوعة تم استيرادها من 4 دول هي الفلبين التي تعتبر الموطن الأصلي بالإضافة إلى كوستاريكا وتنزانيا وكينيا, وتختلف مسمّيات الفراشات وأنواعها كالنحلة وورق الشجر والثعبان وأشهر الأنواع " الملكة الكسندرا ".

وقامت إدارة المعرض بتجهيز بيئة مناسبة للفراشات بتوفير عدد من الزهور في درجة حرارة ورطوبة مناسبة، وتختلف أعمار الفراشات حيث تتراوح ما بين 3-10 أيام والنوع النادر منها يعيش مدة سنة واحدة ويتواجد في كينيا "الملكة الكسندرا " .

وعن مراحل الفراشة فالأولى بعد التزاوج هي مرحلة وضع البيض حيث تضع ما بين 300-500 بيضة يليها المرحلة الثانية وهي اليرقة "دودة زاحفة " والتي تتغذى على ورق الأشجار ومن ثم تبحث عن مكان آمن وتتوقف عن الغذاء استعداداً للمرحلة الثالثة حيث تلف نفسها بما يسمى " الشرنقة " وأخيراً تصبح فراشة زاهية الألوان نظير التغيرات في الخلايا داخل الشرنقة.

ويعمل في عالم الفراشات طاقم سعودي متكامل حيث خلق المعرض فرصاً وظيفيّة لشباب وشابات الوطن وإدارة سعودية كاملة من قِبل الشركاء في هذا المشروع الرائع، والذين جازفوا بهذا النوع من الأنشطة في مغامرة حقيقية كما وصفوها وأن هدفهم مواكبة الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية 2030م وطموحهم أن يصبح لديهم معرض ثابت ودائم بالإضافة إلى فكرة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلاً عن الاستيراد من الخارج.

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