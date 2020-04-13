شاهد.. أول نقل تلفزيوني لصلاة الجمعة من المسجد النبوي

منذ أكثر من 40 عامًا.. والمذيع "الشبل" زف البشرى للمشاهدين

زفَّ المذيع ماجد الشبل -رحمه الله- للمشاهدين قبل أكثر من 40 عامًا خبر نقل التلفزيون السعودي شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، إثر توجيه من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، تحقيقًا لرغبة جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- في تطويع الأداة الإعلامية؛ لتكون في خدمة الإسلام والمسلمين.

وبيَّن "الشبل" في ثنايا النشرة أنه سيتم نقل صلاة الجمعة بالتناوب أسبوعيًّا بين الحرم المكي والحرم النبوي الشريف عبر الأقمار الصناعية؛ حتى يتمكن المسلمون في جميع أنحاء العالم من متابعة هذه الشعيرة الإسلامية.

وتناقل نشطاء مقطع نشرة الأخبار للشبل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.