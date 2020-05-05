النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تدريب السجون" بجدة ينظّم دورة "إدارة الأزمات" عن بعد

نظم مركز تدريب السجون بجدة، التابع للإدارة العامة للتدريب، محاضرة عن بعد عبر برنامج webex بعنوان "إدارة الأزمات".

ألقى المحاضرة مدير المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب بوزارة الداخلية، عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية، العقيد دكتور نايف بن سليمان المطلق.

وتناولت المحاضرة مفاهيم حديثة حول إدارة الأزمة شملت مراحل إدارة الأزمة، وجدارات تحويل الأزمات إلى فرص، والتحول من إدارة الأزمة إلى قيادتها، والمنهج المثالي، وصولاً إلى نماذج وتجارب وحالات عملية لإدارة وقيادة الأزمات.

حظيت المحاضرة بمتابعة الكثير من القيادات ومنسوبي المديرية العامة للسجون في مختلف مناطق المملكة، ودارت نقاشات بناءة حول مفهوم الإدارة أثناء الأزمات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تدريب السجون" بجدة ينظّم دورة "إدارة الأزمات" عن بعد
سبق

نظم مركز تدريب السجون بجدة، التابع للإدارة العامة للتدريب، محاضرة عن بعد عبر برنامج webex بعنوان "إدارة الأزمات".

ألقى المحاضرة مدير المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب بوزارة الداخلية، عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية، العقيد دكتور نايف بن سليمان المطلق.

وتناولت المحاضرة مفاهيم حديثة حول إدارة الأزمة شملت مراحل إدارة الأزمة، وجدارات تحويل الأزمات إلى فرص، والتحول من إدارة الأزمة إلى قيادتها، والمنهج المثالي، وصولاً إلى نماذج وتجارب وحالات عملية لإدارة وقيادة الأزمات.

حظيت المحاضرة بمتابعة الكثير من القيادات ومنسوبي المديرية العامة للسجون في مختلف مناطق المملكة، ودارت نقاشات بناءة حول مفهوم الإدارة أثناء الأزمات.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
11:06 PM

"تدريب السجون" بجدة ينظّم دورة "إدارة الأزمات" عن بعد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
205

نظم مركز تدريب السجون بجدة، التابع للإدارة العامة للتدريب، محاضرة عن بعد عبر برنامج webex بعنوان "إدارة الأزمات".

ألقى المحاضرة مدير المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب بوزارة الداخلية، عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية، العقيد دكتور نايف بن سليمان المطلق.

وتناولت المحاضرة مفاهيم حديثة حول إدارة الأزمة شملت مراحل إدارة الأزمة، وجدارات تحويل الأزمات إلى فرص، والتحول من إدارة الأزمة إلى قيادتها، والمنهج المثالي، وصولاً إلى نماذج وتجارب وحالات عملية لإدارة وقيادة الأزمات.

حظيت المحاضرة بمتابعة الكثير من القيادات ومنسوبي المديرية العامة للسجون في مختلف مناطق المملكة، ودارت نقاشات بناءة حول مفهوم الإدارة أثناء الأزمات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,919
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,740
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,068
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,003

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة