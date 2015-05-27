موريتانيا.. الإعلان عن أكبر تعديل وزاري منذ وصول "الغزواني" للحكم

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تعديلات واسعة على هيكلة الحكومة وعلى الفريق الوزاري، كانت هي الأوسع منذ وصوله إلى الحكم قبل قرابة عشرين شهرًا.

أعلنت رئاسة الجمهورية عن تعيين محمد ماء العينين ولد إييه، وزيرًا للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وسيدي ولد الزحاف وزيرًا للصحة، وكامارا سلوم محمد وزيرًا للوظيفة العمومية والشغل.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية أمس، فإنه تم تعيين محمد عبدالعزيز ولد داهي أيضًا وزيرًا للتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، والدي ولد الزين وزيرًا للصيد والاقتصاد البحري، وسيدين ولد سيدي محمد ولد أحمد أعلى وزيرًا للزراعة، ولمرابط ولد بناهي وزيرًا للبيطرة، والناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة للتجارة والصناعة التقليدية والسياحة، والطالب ولد سيد أحمد وزيرًا للتشغيل والتكوين المهني، وسيد أحمد ولد محمد وزيرًا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ومحمد الحسن ولد بوخريص وزيرًا للمياه والصرف الصحي.

كما تم تعيين آمال سيدي ولد الشيخ عبدالله وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، والمختار ولد داهي وزيرًا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، والناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا وزيرة للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.