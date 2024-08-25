النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قرقاش": السعودية التي تقرّر استمرارنا باليمن من عدمه وارتباطنا وجودي

قال: مشاركتنا في عاصفة الحزم استجابة لدعوة خادم الحرمين وتحالفنا ضرورة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش؛ إن السعودية هي التي تقرّر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، موضحاً من خلال تغريدات عدة نشرها عبر صفحته على "تويتر"، أن "التحالف" معها ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة.

تفصيلاً، قال "قرقاش": "من واقع علاقتنا الإستراتيجية مع السعودية الشقيقة، فهي التي تقرّر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولاً، وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة، وفي ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".

وأضاف: "التحالف السعودي - الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة، واليمن مثال واضح، فمشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"قرقاش": السعودية التي تقرّر استمرارنا باليمن من عدمه وارتباطنا وجودي
سبق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش؛ إن السعودية هي التي تقرّر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، موضحاً من خلال تغريدات عدة نشرها عبر صفحته على "تويتر"، أن "التحالف" معها ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة.

تفصيلاً، قال "قرقاش": "من واقع علاقتنا الإستراتيجية مع السعودية الشقيقة، فهي التي تقرّر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولاً، وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة، وفي ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".

وأضاف: "التحالف السعودي - الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة، واليمن مثال واضح، فمشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
08:57 AM

"قرقاش": السعودية التي تقرّر استمرارنا باليمن من عدمه وارتباطنا وجودي

قال: مشاركتنا في عاصفة الحزم استجابة لدعوة خادم الحرمين وتحالفنا ضرورة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
3
4,925

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش؛ إن السعودية هي التي تقرّر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، موضحاً من خلال تغريدات عدة نشرها عبر صفحته على "تويتر"، أن "التحالف" معها ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة.

تفصيلاً، قال "قرقاش": "من واقع علاقتنا الإستراتيجية مع السعودية الشقيقة، فهي التي تقرّر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولاً، وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة، وفي ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".

وأضاف: "التحالف السعودي - الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة، واليمن مثال واضح، فمشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,347
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,067
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,035
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,275

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة