وقال رئيس مجلس إدارة نادي شرورة شيبان عامر بن إسحاق الصيعري: إنه مواكبة لاستراتيجية وزارة الرياضة لدعم الأندية، تمت إضافة مجموعة من الألعاب المختلفة بالنادي، للمنافسة مع الأندية وحصد المزيد من الألقاب والبطولات واكتشاف المواهب الجديدة التي تخدم المنتخبات الوطنية.

شملت الألعاب الجديدة: "السباحة وكرة الطائرة وألعاب القوى وكرة الصالات والبلياردو والألعاب الإلكترونية"؛ بحيث يصبح المجموع 10 ألعاب بالنادي، وبدء التسجيل فيها.

أعلن نادي شرورة الرياضي إضافة ستة ألعاب جديدة بالنادي، إضافة إلى الألعاب السابقة: القدم واليد والكاراتيه وتنس الطاولة؛ استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.

نادي شرورة يضيف 6 ألعاب جديدة استعدادًا للموسم الرياضي المقبل علي حفول سبق 2021-06-20 أعلن نادي شرورة الرياضي إضافة ستة ألعاب جديدة بالنادي، إضافة إلى الألعاب السابقة: القدم واليد والكاراتيه وتنس الطاولة؛ استعدادًا للموسم الرياضي المقبل. شملت الألعاب الجديدة: "السباحة وكرة الطائرة وألعاب القوى وكرة الصالات والبلياردو والألعاب الإلكترونية"؛ بحيث يصبح المجموع 10 ألعاب بالنادي، وبدء التسجيل فيها. وقال رئيس مجلس إدارة نادي شرورة شيبان عامر بن إسحاق الصيعري: إنه مواكبة لاستراتيجية وزارة الرياضة لدعم الأندية، تمت إضافة مجموعة من الألعاب المختلفة بالنادي، للمنافسة مع الأندية وحصد المزيد من الألقاب والبطولات واكتشاف المواهب الجديدة التي تخدم المنتخبات الوطنية.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 06:34 PM

نادي شرورة يضيف 6 ألعاب جديدة استعدادًا للموسم الرياضي المقبل من بينها السباحة وكرة الطائرة وألعاب القوى والبلياردو





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أعلن نادي شرورة الرياضي إضافة ستة ألعاب جديدة بالنادي، إضافة إلى الألعاب السابقة: القدم واليد والكاراتيه وتنس الطاولة؛ استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.

شملت الألعاب الجديدة: "السباحة وكرة الطائرة وألعاب القوى وكرة الصالات والبلياردو والألعاب الإلكترونية"؛ بحيث يصبح المجموع 10 ألعاب بالنادي، وبدء التسجيل فيها.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي شرورة شيبان عامر بن إسحاق الصيعري: إنه مواكبة لاستراتيجية وزارة الرياضة لدعم الأندية، تمت إضافة مجموعة من الألعاب المختلفة بالنادي، للمنافسة مع الأندية وحصد المزيد من الألقاب والبطولات واكتشاف المواهب الجديدة التي تخدم المنتخبات الوطنية.