الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة تتواصل حتى 9 مساءً
قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
المركز الوطني للأرصاد
سحب رعدية
الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة تتواصل حتى 9 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-27
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
12:16 PM
الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة تتواصل حتى 9 مساءً
قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.