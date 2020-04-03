عمدة "جعرانة مكة": الأهالي ملتزمون بقرار المنع ونشعر بالمسؤولية

"سبق" وثقت خلو الشوارع من المركبات والمارة للحد من انتشار كورونا

أكد عمدة مخطط جعرانة شرق مكة المكرمة التزام أهالي المخطط بتوجيهات الجهات الأمنية بقرار المنع والذي صدر اليوم ولمدة 24 ساعة طوال اليوم.

وتفصيلاً، وثقت "سبق" جانباً من التزام أهالي المخطط بقرار المنع إذ خلت الشوارع تماماً من حركة المركبات والمارة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، رفع عمدة حي جعرانة بمكة المكرمة يحيى بن عبدالرحمن الهلالي, أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي الحي من أصحاب الفضيلة المشايخ والسعادة والأساتذة والشباب والأطفال والنساء أسمى آيات الطاعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - ملك الحزم والعزم والإنسانية.