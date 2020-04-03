النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عمدة "جعرانة مكة": الأهالي ملتزمون بقرار المنع ونشعر بالمسؤولية

"سبق" وثقت خلو الشوارع من المركبات والمارة للحد من انتشار كورونا

أكد عمدة مخطط جعرانة شرق مكة المكرمة التزام أهالي المخطط بتوجيهات الجهات الأمنية بقرار المنع والذي صدر اليوم ولمدة 24 ساعة طوال اليوم.

وتفصيلاً، وثقت "سبق" جانباً من التزام أهالي المخطط بقرار المنع إذ خلت الشوارع تماماً من حركة المركبات والمارة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، رفع عمدة حي جعرانة بمكة المكرمة يحيى بن عبدالرحمن الهلالي, أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي الحي من أصحاب الفضيلة المشايخ والسعادة والأساتذة والشباب والأطفال والنساء أسمى آيات الطاعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - ملك الحزم والعزم والإنسانية.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عمدة "جعرانة مكة": الأهالي ملتزمون بقرار المنع ونشعر بالمسؤولية
سبق

أكد عمدة مخطط جعرانة شرق مكة المكرمة التزام أهالي المخطط بتوجيهات الجهات الأمنية بقرار المنع والذي صدر اليوم ولمدة 24 ساعة طوال اليوم.

وتفصيلاً، وثقت "سبق" جانباً من التزام أهالي المخطط بقرار المنع إذ خلت الشوارع تماماً من حركة المركبات والمارة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، رفع عمدة حي جعرانة بمكة المكرمة يحيى بن عبدالرحمن الهلالي, أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي الحي من أصحاب الفضيلة المشايخ والسعادة والأساتذة والشباب والأطفال والنساء أسمى آيات الطاعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - ملك الحزم والعزم والإنسانية.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
10:51 PM

عمدة "جعرانة مكة": الأهالي ملتزمون بقرار المنع ونشعر بالمسؤولية

"سبق" وثقت خلو الشوارع من المركبات والمارة للحد من انتشار كورونا

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
498

أكد عمدة مخطط جعرانة شرق مكة المكرمة التزام أهالي المخطط بتوجيهات الجهات الأمنية بقرار المنع والذي صدر اليوم ولمدة 24 ساعة طوال اليوم.

وتفصيلاً، وثقت "سبق" جانباً من التزام أهالي المخطط بقرار المنع إذ خلت الشوارع تماماً من حركة المركبات والمارة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، رفع عمدة حي جعرانة بمكة المكرمة يحيى بن عبدالرحمن الهلالي, أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي الحي من أصحاب الفضيلة المشايخ والسعادة والأساتذة والشباب والأطفال والنساء أسمى آيات الطاعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - ملك الحزم والعزم والإنسانية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,784
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,503
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,866

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة