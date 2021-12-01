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ميدان نادي الفروسية بحائل ينظم حفل سباقه الخامس

تخلله سبعة أشواط

نظَّم ميدان نادي الفروسية بمنطقة حائل حفل سباقه الخامس على دعم نادي سباقات الخيال بسبعة أشواط.

وحصل على المركز الأول للدرجة "مبتدئة" الجواد عدام للمالك سعود مسير الأسلمي، والمدرب عبدالله حمد المذعور، والخيال محمد النفري، فيما حقق الشوط الثاني لـ"مفتوح مواليد 2018" الجواد "معشمني" للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي، والخيال نواف الفيروز.

وفاز بالشوط الثالث "مفتوح الخيل العربية" الجواد "نسيم كي بي" للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء، والخيال نواف الفيروز.

ونال "المتفرغ" المركز الأول في الشوط الرابع "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" بالخيال مهدي الحبيل، والمالك إسطبل النخبة، والمدرب فهد مصلح المظيبري.

وحصل الجواد "حار نار" على المركز الأول في الشوط الخامس "مفتوح مواليد 2019" للمالك إسطبل الأشعل والمدرب نايف محمد الشمري والخيال البراء المحيميدي.

وفي الشوط السادس "مفتوح أفراس" حققت الفرس "عمارة" المركز الأول للمالك خميس راشد الشمري والمدرب أحمد عبدالله الشمري بالخيال سليمان الحديبي،

وكسب الجواد "شمال" للمالك عبدالله راشد الشمري والمدرب أحمد عبدالله الشمري، كأس الشوط السابع لمفتوح الدرجات.

وفي نهاية الحفل سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر حسن التبيناوي الكأس والدروع للفائزين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ميدان نادي الفروسية بحائل ينظم حفل سباقه الخامس
سبق

نظَّم ميدان نادي الفروسية بمنطقة حائل حفل سباقه الخامس على دعم نادي سباقات الخيال بسبعة أشواط.

وحصل على المركز الأول للدرجة "مبتدئة" الجواد عدام للمالك سعود مسير الأسلمي، والمدرب عبدالله حمد المذعور، والخيال محمد النفري، فيما حقق الشوط الثاني لـ"مفتوح مواليد 2018" الجواد "معشمني" للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي، والخيال نواف الفيروز.

وفاز بالشوط الثالث "مفتوح الخيل العربية" الجواد "نسيم كي بي" للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء، والخيال نواف الفيروز.

ونال "المتفرغ" المركز الأول في الشوط الرابع "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" بالخيال مهدي الحبيل، والمالك إسطبل النخبة، والمدرب فهد مصلح المظيبري.

وحصل الجواد "حار نار" على المركز الأول في الشوط الخامس "مفتوح مواليد 2019" للمالك إسطبل الأشعل والمدرب نايف محمد الشمري والخيال البراء المحيميدي.

وفي الشوط السادس "مفتوح أفراس" حققت الفرس "عمارة" المركز الأول للمالك خميس راشد الشمري والمدرب أحمد عبدالله الشمري بالخيال سليمان الحديبي،

وكسب الجواد "شمال" للمالك عبدالله راشد الشمري والمدرب أحمد عبدالله الشمري، كأس الشوط السابع لمفتوح الدرجات.

وفي نهاية الحفل سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر حسن التبيناوي الكأس والدروع للفائزين.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
07:17 PM

ميدان نادي الفروسية بحائل ينظم حفل سباقه الخامس

تخلله سبعة أشواط

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منصور الشلاقي - حائل
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نظَّم ميدان نادي الفروسية بمنطقة حائل حفل سباقه الخامس على دعم نادي سباقات الخيال بسبعة أشواط.

وحصل على المركز الأول للدرجة "مبتدئة" الجواد عدام للمالك سعود مسير الأسلمي، والمدرب عبدالله حمد المذعور، والخيال محمد النفري، فيما حقق الشوط الثاني لـ"مفتوح مواليد 2018" الجواد "معشمني" للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي، والخيال نواف الفيروز.

وفاز بالشوط الثالث "مفتوح الخيل العربية" الجواد "نسيم كي بي" للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء، والخيال نواف الفيروز.

ونال "المتفرغ" المركز الأول في الشوط الرابع "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" بالخيال مهدي الحبيل، والمالك إسطبل النخبة، والمدرب فهد مصلح المظيبري.

وحصل الجواد "حار نار" على المركز الأول في الشوط الخامس "مفتوح مواليد 2019" للمالك إسطبل الأشعل والمدرب نايف محمد الشمري والخيال البراء المحيميدي.

وفي الشوط السادس "مفتوح أفراس" حققت الفرس "عمارة" المركز الأول للمالك خميس راشد الشمري والمدرب أحمد عبدالله الشمري بالخيال سليمان الحديبي،

وكسب الجواد "شمال" للمالك عبدالله راشد الشمري والمدرب أحمد عبدالله الشمري، كأس الشوط السابع لمفتوح الدرجات.

وفي نهاية الحفل سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر حسن التبيناوي الكأس والدروع للفائزين.

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