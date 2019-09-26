النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. سفارة السعودية في سيئول تحتفي بيوم الوطن الـ 89

بحضور وزير الدفاع "جونغ كيونغ- دو" والسفراء المعتمدين

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا أمس باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "همة حتى القمة" في فندق لوتيه بوسط سيئول بحضور عدد كبير من المسؤولين الكوريين وفي مقدمتهم معالي وزير الدفاع "جونغ كيونغ-دو" والسفراء المعتمدون في سيئول، وأساتذة الجامعات والإعلاميون وممثلو الشركات الكورية ومنسوبو السفارة والمكاتب الفنية والمواطنون السعوديون.

وألقى السفير رياض المباركي كلمة تهنئة بهذه المناسبة تطرق فيها إلى أهمية اليوم الوطني العزيز على قلب كل مواطن ومواطنة وحمد الله فيها على ما شرّف به بلادنا من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وعلى ما اختص به بلادنا وما أفاء به عليها من الخيرات.

وأضاف "نحمد الله على الأمن والأمان والازدهار الذي تعيشه بلادنا تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

وحول العلاقات الثنائية بين المملكة وكوريا، أكد أن البلدين حافظا على متانة العلاقات الثنائية عبر تاريخها الطويل وأنهما يعملان على توسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل مختلف المجالات إدراكًا لأهمية الشراكة الإستراتيجية التي تطورت بالدرجة الأولى عن طريق نطاق الطاقة والبنية التحتية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1962م.

وأضاف أن الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا في يونيو الماضي تعد نقطة تحول تاريخية وتأسيسًا لنقلة نوعية في تقوية وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، بما يعزز ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما ألقى وزير الدفاع الكوري كلمة بهذه المناسبة عبّر فيها عن تهنئته للمملكة وعن أسفه العميق لتعرض المنشآت النفطية في المملكة لأضرار من جراء عمليات تخريبية, مؤكدًا أن بلاده ستسعى لتوسيع التعاون مع السعودية في جميع المجالات، والمساهمة مع المملكة لتحقيق رؤيتها 2030 م.

وواكب حفل السفارة عرض مرئي يعكس صورًا لعدد من المواقع بالمملكة، إضافة إلى المأكولات السعودية، وقد عبّر الحضور عن شكرهم وتقديرهم وعن تمنياتهم الطيبة للمملكة حكومةً وشعبًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. سفارة السعودية في سيئول تحتفي بيوم الوطن الـ 89
سبق

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا أمس باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "همة حتى القمة" في فندق لوتيه بوسط سيئول بحضور عدد كبير من المسؤولين الكوريين وفي مقدمتهم معالي وزير الدفاع "جونغ كيونغ-دو" والسفراء المعتمدون في سيئول، وأساتذة الجامعات والإعلاميون وممثلو الشركات الكورية ومنسوبو السفارة والمكاتب الفنية والمواطنون السعوديون.

وألقى السفير رياض المباركي كلمة تهنئة بهذه المناسبة تطرق فيها إلى أهمية اليوم الوطني العزيز على قلب كل مواطن ومواطنة وحمد الله فيها على ما شرّف به بلادنا من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وعلى ما اختص به بلادنا وما أفاء به عليها من الخيرات.

وأضاف "نحمد الله على الأمن والأمان والازدهار الذي تعيشه بلادنا تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

وحول العلاقات الثنائية بين المملكة وكوريا، أكد أن البلدين حافظا على متانة العلاقات الثنائية عبر تاريخها الطويل وأنهما يعملان على توسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل مختلف المجالات إدراكًا لأهمية الشراكة الإستراتيجية التي تطورت بالدرجة الأولى عن طريق نطاق الطاقة والبنية التحتية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1962م.

وأضاف أن الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا في يونيو الماضي تعد نقطة تحول تاريخية وتأسيسًا لنقلة نوعية في تقوية وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، بما يعزز ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما ألقى وزير الدفاع الكوري كلمة بهذه المناسبة عبّر فيها عن تهنئته للمملكة وعن أسفه العميق لتعرض المنشآت النفطية في المملكة لأضرار من جراء عمليات تخريبية, مؤكدًا أن بلاده ستسعى لتوسيع التعاون مع السعودية في جميع المجالات، والمساهمة مع المملكة لتحقيق رؤيتها 2030 م.

وواكب حفل السفارة عرض مرئي يعكس صورًا لعدد من المواقع بالمملكة، إضافة إلى المأكولات السعودية، وقد عبّر الحضور عن شكرهم وتقديرهم وعن تمنياتهم الطيبة للمملكة حكومةً وشعبًا.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
02:08 AM

بالصور.. سفارة السعودية في سيئول تحتفي بيوم الوطن الـ 89

بحضور وزير الدفاع "جونغ كيونغ- دو" والسفراء المعتمدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
538

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا أمس باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "همة حتى القمة" في فندق لوتيه بوسط سيئول بحضور عدد كبير من المسؤولين الكوريين وفي مقدمتهم معالي وزير الدفاع "جونغ كيونغ-دو" والسفراء المعتمدون في سيئول، وأساتذة الجامعات والإعلاميون وممثلو الشركات الكورية ومنسوبو السفارة والمكاتب الفنية والمواطنون السعوديون.

وألقى السفير رياض المباركي كلمة تهنئة بهذه المناسبة تطرق فيها إلى أهمية اليوم الوطني العزيز على قلب كل مواطن ومواطنة وحمد الله فيها على ما شرّف به بلادنا من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وعلى ما اختص به بلادنا وما أفاء به عليها من الخيرات.

وأضاف "نحمد الله على الأمن والأمان والازدهار الذي تعيشه بلادنا تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

وحول العلاقات الثنائية بين المملكة وكوريا، أكد أن البلدين حافظا على متانة العلاقات الثنائية عبر تاريخها الطويل وأنهما يعملان على توسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل مختلف المجالات إدراكًا لأهمية الشراكة الإستراتيجية التي تطورت بالدرجة الأولى عن طريق نطاق الطاقة والبنية التحتية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1962م.

وأضاف أن الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا في يونيو الماضي تعد نقطة تحول تاريخية وتأسيسًا لنقلة نوعية في تقوية وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، بما يعزز ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما ألقى وزير الدفاع الكوري كلمة بهذه المناسبة عبّر فيها عن تهنئته للمملكة وعن أسفه العميق لتعرض المنشآت النفطية في المملكة لأضرار من جراء عمليات تخريبية, مؤكدًا أن بلاده ستسعى لتوسيع التعاون مع السعودية في جميع المجالات، والمساهمة مع المملكة لتحقيق رؤيتها 2030 م.

وواكب حفل السفارة عرض مرئي يعكس صورًا لعدد من المواقع بالمملكة، إضافة إلى المأكولات السعودية، وقد عبّر الحضور عن شكرهم وتقديرهم وعن تمنياتهم الطيبة للمملكة حكومةً وشعبًا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,026
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,154
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,152
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,729

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة