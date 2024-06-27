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تزامناً مع زيارة ولي العهد.. "ملوك السعودية ورؤساء كوريا" في لقطات تاريخية

نشرتها "دارة المؤسس" تعكس شكل العلاقات الطيبة بين البلدين "زيارات واستقبال"

تزامناً مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- إلى كوريا، نشرت دارة الملك عبدالعزيز مجموعة من الصور التاريخية التي تبرز شكل العلاقات التاريخية بين البلدين، وبعض زيارات ملوك السعودية إلى كوريا واستقبالهم لرؤسائها.

وعرضت الدارة صورة للملك خالد بن عبدالعزيز في استقبال رئيس كوريا الجنوبية قبل 39 عاماً وتحديداً في عام ١٩٨٠م، كما عرضت صورة تاريخية للملك فهد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس وزراء كوريا الجنوبية عام ٢٠٠١م.

وتابعت بصورتين للملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام ١٩٩٨م -ولي العهد آنذاك- في زيارة لدولة كوريا الجنوبية.

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تزامناً مع زيارة ولي العهد.. "ملوك السعودية ورؤساء كوريا" في لقطات تاريخية
سبق

تزامناً مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- إلى كوريا، نشرت دارة الملك عبدالعزيز مجموعة من الصور التاريخية التي تبرز شكل العلاقات التاريخية بين البلدين، وبعض زيارات ملوك السعودية إلى كوريا واستقبالهم لرؤسائها.

وعرضت الدارة صورة للملك خالد بن عبدالعزيز في استقبال رئيس كوريا الجنوبية قبل 39 عاماً وتحديداً في عام ١٩٨٠م، كما عرضت صورة تاريخية للملك فهد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس وزراء كوريا الجنوبية عام ٢٠٠١م.

وتابعت بصورتين للملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام ١٩٩٨م -ولي العهد آنذاك- في زيارة لدولة كوريا الجنوبية.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
11:45 AM

تزامناً مع زيارة ولي العهد.. "ملوك السعودية ورؤساء كوريا" في لقطات تاريخية

نشرتها "دارة المؤسس" تعكس شكل العلاقات الطيبة بين البلدين "زيارات واستقبال"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,066

تزامناً مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- إلى كوريا، نشرت دارة الملك عبدالعزيز مجموعة من الصور التاريخية التي تبرز شكل العلاقات التاريخية بين البلدين، وبعض زيارات ملوك السعودية إلى كوريا واستقبالهم لرؤسائها.

وعرضت الدارة صورة للملك خالد بن عبدالعزيز في استقبال رئيس كوريا الجنوبية قبل 39 عاماً وتحديداً في عام ١٩٨٠م، كما عرضت صورة تاريخية للملك فهد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس وزراء كوريا الجنوبية عام ٢٠٠١م.

وتابعت بصورتين للملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام ١٩٩٨م -ولي العهد آنذاك- في زيارة لدولة كوريا الجنوبية.

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200 مليون

26 ديسمبر
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