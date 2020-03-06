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"مدني الجوف" يحذر من نشاط في الرياح السطحية

يؤدي إلى الأتربة والغبار وانعدام في الرؤية الأفقية

أفاد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي بالإشارة للتنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن رياح سطحية وأتربة مثارة وغبار يحد من الرؤية الأفقية يستمر حتى الساعة السابعة مساءً على منطقة الجوف.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الطرق السريعة.

وشددت على ضرورة متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

الجوف الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدفاع المدني الرياض الرياح السطحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الجوف" يحذر من نشاط في الرياح السطحية
سبق

أفاد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي بالإشارة للتنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن رياح سطحية وأتربة مثارة وغبار يحد من الرؤية الأفقية يستمر حتى الساعة السابعة مساءً على منطقة الجوف.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الطرق السريعة.

وشددت على ضرورة متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
06:23 PM
اخر تعديل
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
06:57 PM

"مدني الجوف" يحذر من نشاط في الرياح السطحية

يؤدي إلى الأتربة والغبار وانعدام في الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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أفاد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي بالإشارة للتنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن رياح سطحية وأتربة مثارة وغبار يحد من الرؤية الأفقية يستمر حتى الساعة السابعة مساءً على منطقة الجوف.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الطرق السريعة.

وشددت على ضرورة متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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