"مدني الجوف" يحذر من نشاط في الرياح السطحية

يؤدي إلى الأتربة والغبار وانعدام في الرؤية الأفقية

أفاد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي بالإشارة للتنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن رياح سطحية وأتربة مثارة وغبار يحد من الرؤية الأفقية يستمر حتى الساعة السابعة مساءً على منطقة الجوف.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الطرق السريعة.

وشددت على ضرورة متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.