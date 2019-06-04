النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قانوني": القضاء يحكم في تلفيات الأجهزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين

قال إن المحاكم تختص بتقدير التلفيات بخلاف تعويض مزود الخدمة للمتضرر

أكد المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي أن حقوق المشتركين الذين انقطع عنهم التيار الكهربائي في المنطقة الجنوبية، والتعويضات التي يحق لهم الحصول عليها من الشركة المزودة للخدمة، ثابتة.

وتفصيلاُ، أوضح المحامي "الخالدي" أن تعويض انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في الأوضاع العادية يبلغ 75 ريالاُ، ويصل إلى 200 ريال وفقُا لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وخلال 30 يوم عمل لدى مزود الخدمة.

وأكد أنه يحق للمستفيد الحصول على تعويض قدره 75 ريالاً في حال انقطاع "الكهرباء" في الأوضاع العادية خلال 24 ساعة، إضافة لـ75 لكل 12 ساعة إضافية. ويحق للمستهلك المطالبة بمبلغ 200 ريال في حال حدوث انقطاع التيار عن المستهلك أكثر من 4 مرات، كل منها تزيد على 4 ساعات، خلال سنة ميلادية واحدة.

وأشار "الخالدي" لما نُشر على لسان ممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المهندس سعد السلأمة بأنه لن يتم تعويض أي متضرر في الأجهزة الكهربائية من جراء حادثة انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية إلا عن طريق القضاء؛ إذ إن ما ذكره المهندس "سعد السلامة" من ناحية اختصاص المحاكم ينطبق تحديدًا على تقدير تلفيات الأجهزة، ولا يتعداه إلى ثبوت التعويض بشكل عام الذي يتم صرفه من مزود الخدمة وفق ما ذُكر؛ ليتم التفريق بين الأمرَيْن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"قانوني": القضاء يحكم في تلفيات الأجهزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين
سبق

أكد المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي أن حقوق المشتركين الذين انقطع عنهم التيار الكهربائي في المنطقة الجنوبية، والتعويضات التي يحق لهم الحصول عليها من الشركة المزودة للخدمة، ثابتة.

وتفصيلاُ، أوضح المحامي "الخالدي" أن تعويض انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في الأوضاع العادية يبلغ 75 ريالاُ، ويصل إلى 200 ريال وفقُا لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وخلال 30 يوم عمل لدى مزود الخدمة.

وأكد أنه يحق للمستفيد الحصول على تعويض قدره 75 ريالاً في حال انقطاع "الكهرباء" في الأوضاع العادية خلال 24 ساعة، إضافة لـ75 لكل 12 ساعة إضافية. ويحق للمستهلك المطالبة بمبلغ 200 ريال في حال حدوث انقطاع التيار عن المستهلك أكثر من 4 مرات، كل منها تزيد على 4 ساعات، خلال سنة ميلادية واحدة.

وأشار "الخالدي" لما نُشر على لسان ممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المهندس سعد السلأمة بأنه لن يتم تعويض أي متضرر في الأجهزة الكهربائية من جراء حادثة انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية إلا عن طريق القضاء؛ إذ إن ما ذكره المهندس "سعد السلامة" من ناحية اختصاص المحاكم ينطبق تحديدًا على تقدير تلفيات الأجهزة، ولا يتعداه إلى ثبوت التعويض بشكل عام الذي يتم صرفه من مزود الخدمة وفق ما ذُكر؛ ليتم التفريق بين الأمرَيْن.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
10:43 PM

"قانوني": القضاء يحكم في تلفيات الأجهزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين

قال إن المحاكم تختص بتقدير التلفيات بخلاف تعويض مزود الخدمة للمتضرر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
3,674

أكد المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي أن حقوق المشتركين الذين انقطع عنهم التيار الكهربائي في المنطقة الجنوبية، والتعويضات التي يحق لهم الحصول عليها من الشركة المزودة للخدمة، ثابتة.

وتفصيلاُ، أوضح المحامي "الخالدي" أن تعويض انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في الأوضاع العادية يبلغ 75 ريالاُ، ويصل إلى 200 ريال وفقُا لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وخلال 30 يوم عمل لدى مزود الخدمة.

وأكد أنه يحق للمستفيد الحصول على تعويض قدره 75 ريالاً في حال انقطاع "الكهرباء" في الأوضاع العادية خلال 24 ساعة، إضافة لـ75 لكل 12 ساعة إضافية. ويحق للمستهلك المطالبة بمبلغ 200 ريال في حال حدوث انقطاع التيار عن المستهلك أكثر من 4 مرات، كل منها تزيد على 4 ساعات، خلال سنة ميلادية واحدة.

وأشار "الخالدي" لما نُشر على لسان ممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المهندس سعد السلأمة بأنه لن يتم تعويض أي متضرر في الأجهزة الكهربائية من جراء حادثة انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية إلا عن طريق القضاء؛ إذ إن ما ذكره المهندس "سعد السلامة" من ناحية اختصاص المحاكم ينطبق تحديدًا على تقدير تلفيات الأجهزة، ولا يتعداه إلى ثبوت التعويض بشكل عام الذي يتم صرفه من مزود الخدمة وفق ما ذُكر؛ ليتم التفريق بين الأمرَيْن.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,305
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,138
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,283
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,912

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة