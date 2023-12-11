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"الحياة الفطرية": لم نصدر تصاريح وبطاقات لمتعاونين خلال الفترة الحالية

قالت: سنعلن للعموم عند حاجتنا لمتطوعين للمشاركة عبر الموقع الرسمي

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية بأنها لاحظت قيام بعض المواطنين المهتمين بالمحافظة على الحياة الفطرية، بأعمال ومهام تتعلق بمجالات عمل الهيئة دون الرجوع أو التنسيق معها، موكدة أنها لم يصدر عنها تصاريح أو بطاقات تعريفية لمتعاونين أو متطوعين تدل على انتسابهم بشكل رسمي للهيئة وتخولهم القيام بأعمال تنسيقية أو توعوية، خلال الفترة الحالية.

وقالت "الهيئة": حرصاً على تنظيم أعمال التعاون أو التطوع في مجال المحافظة على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية، فقد تقرر إيقاف العمل التطوعي المعمول به في الفترات السابقة مع تقديم الشكر لجميع المتطوعين، مبينة أنها ستعلن للعموم عند حاجتها لمتطوعين أو متعاونين للمشاركة في أي نشاط مساند لأعمالها حيث سيتم استقبال طلباتهم عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

ودعت "الهيئة" المواطنين الراغبين في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات على الحياة الفطرية من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت أو حسابها على تويتر , مشيرة إلى أنه إذا كان الأمر يتعلق بمخالفات وتعديات خارج اختصاصاتها فيمكنهم الإبلاغ من خلال موقع وزارة الداخلية "أبشر".

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"الحياة الفطرية": لم نصدر تصاريح وبطاقات لمتعاونين خلال الفترة الحالية
سبق

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية بأنها لاحظت قيام بعض المواطنين المهتمين بالمحافظة على الحياة الفطرية، بأعمال ومهام تتعلق بمجالات عمل الهيئة دون الرجوع أو التنسيق معها، موكدة أنها لم يصدر عنها تصاريح أو بطاقات تعريفية لمتعاونين أو متطوعين تدل على انتسابهم بشكل رسمي للهيئة وتخولهم القيام بأعمال تنسيقية أو توعوية، خلال الفترة الحالية.

وقالت "الهيئة": حرصاً على تنظيم أعمال التعاون أو التطوع في مجال المحافظة على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية، فقد تقرر إيقاف العمل التطوعي المعمول به في الفترات السابقة مع تقديم الشكر لجميع المتطوعين، مبينة أنها ستعلن للعموم عند حاجتها لمتطوعين أو متعاونين للمشاركة في أي نشاط مساند لأعمالها حيث سيتم استقبال طلباتهم عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

ودعت "الهيئة" المواطنين الراغبين في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات على الحياة الفطرية من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت أو حسابها على تويتر , مشيرة إلى أنه إذا كان الأمر يتعلق بمخالفات وتعديات خارج اختصاصاتها فيمكنهم الإبلاغ من خلال موقع وزارة الداخلية "أبشر".

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
02:49 PM

"الحياة الفطرية": لم نصدر تصاريح وبطاقات لمتعاونين خلال الفترة الحالية

قالت: سنعلن للعموم عند حاجتنا لمتطوعين للمشاركة عبر الموقع الرسمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية بأنها لاحظت قيام بعض المواطنين المهتمين بالمحافظة على الحياة الفطرية، بأعمال ومهام تتعلق بمجالات عمل الهيئة دون الرجوع أو التنسيق معها، موكدة أنها لم يصدر عنها تصاريح أو بطاقات تعريفية لمتعاونين أو متطوعين تدل على انتسابهم بشكل رسمي للهيئة وتخولهم القيام بأعمال تنسيقية أو توعوية، خلال الفترة الحالية.

وقالت "الهيئة": حرصاً على تنظيم أعمال التعاون أو التطوع في مجال المحافظة على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية، فقد تقرر إيقاف العمل التطوعي المعمول به في الفترات السابقة مع تقديم الشكر لجميع المتطوعين، مبينة أنها ستعلن للعموم عند حاجتها لمتطوعين أو متعاونين للمشاركة في أي نشاط مساند لأعمالها حيث سيتم استقبال طلباتهم عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

ودعت "الهيئة" المواطنين الراغبين في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات على الحياة الفطرية من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت أو حسابها على تويتر , مشيرة إلى أنه إذا كان الأمر يتعلق بمخالفات وتعديات خارج اختصاصاتها فيمكنهم الإبلاغ من خلال موقع وزارة الداخلية "أبشر".

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