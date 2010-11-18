بالصور.. عدادات كهرباء مكشوفة تنذر بكارثة برجال ألمع

المواطنون طالبوا بضرورة التحرك الفوري لمعالجة الوضع

شكا عدد من المواطنين بمحافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير من سوء الخدمات المقدمة لهم من الشركة السعودية للكهرباء وكثرة الانقطاعات وعدم الاهتمام بصيانة الشبكات وتجديدها.

وأضافوا أن مما أوصل الشبكة الكهربائية بالمحافظة إلى هذا السوء هو عدم إزالة ما يعترض طريقها من أشجار ويؤدي في كثير من أوقات هطول الأمطار إلى حدوث التماسات كهربائية، وبدورها تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن كثير من القرى بالمحافظة.

وأكدوا أن عدم صيانة الشبكة قد مكّن الرياح والصواعق الرعدية من جعل شبكة الكهرباء جسداً بلا روح، حيث إن بها الكثير من الأعطال وتفتقر إلى كثير من الصيانة، فضلاً عن وجود العديد من الكابلات الكهربائية والعدادات المكشوفة التي تنذر بكوارث لا يحمد عقباها، حيث إنها تعرض حياة المواطنين للخطر .

وطالب المواطنون بضرورة التحرك الفوري والعاجل لمعالجة هذه المشكلات والانقطاعات المتكررة وإصلاح العيوب الخاصة بالأسلاك والعدادات المكشوفة، ورفع هذه المعاناة التي يعيشونها .