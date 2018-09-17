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إطلاق برنامج "الأخصائي المعتمد" في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

"الخدمة المدنية": لدعم الجهات الحكومية لأداء أدوارها عبر ممارسات حديثة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن إطلاق برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": سعيًا من وزارة #الخدمة_المدنية لدعم الجهات الحكومية لأداء أدوارها التي مكّنت منها بما يحقق ممارسات حديثة في إدارة الموارد البشرية؛ تم إطلاق "برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية" بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.

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إطلاق برنامج "الأخصائي المعتمد" في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
سبق

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن إطلاق برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": سعيًا من وزارة #الخدمة_المدنية لدعم الجهات الحكومية لأداء أدوارها التي مكّنت منها بما يحقق ممارسات حديثة في إدارة الموارد البشرية؛ تم إطلاق "برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية" بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
10:16 AM

إطلاق برنامج "الأخصائي المعتمد" في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

"الخدمة المدنية": لدعم الجهات الحكومية لأداء أدوارها عبر ممارسات حديثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن إطلاق برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": سعيًا من وزارة #الخدمة_المدنية لدعم الجهات الحكومية لأداء أدوارها التي مكّنت منها بما يحقق ممارسات حديثة في إدارة الموارد البشرية؛ تم إطلاق "برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية" بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.

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