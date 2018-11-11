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خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بترقية 38 قاضياً بديوان المظالم

على مختلف الدرجات القضائية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية 38 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمّن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية أربعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ ب) إلى درجة (رئيس محكمة/ أ)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة/ أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ ب).

كما تضمن القرار ترقية خمسة قضاة من درجة (قاضٍ/ أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ ب)، وترقية اثني عشر قاضياً من درجة (قاضٍ/ ب) إلى درجة (قاضٍ/ أ)، بالإضافة إلى ترقية ثلاثة عشر قاضياً من درجة (قاضٍ/ ج) إلى درجة (قاضٍ/ ب).

وأكد الدكتور "اليوسف" أن هذا الأمر الملكي الكريم، وما سبقه من أوامر ملكية كريمة، تأتي في إطار الحرص الدائم من القيادة الرشيدة على دعم مرفق قضاء ديوان المظالم، بما يتواكب مع الرسالة القضائية وفقاً للتطلعات السامية لولاة الأمر -حفظهم الله- نحو تحقيق الريادة القضائية الناجزة.

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خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بترقية 38 قاضياً بديوان المظالم
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية 38 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمّن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية أربعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ ب) إلى درجة (رئيس محكمة/ أ)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة/ أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ ب).

كما تضمن القرار ترقية خمسة قضاة من درجة (قاضٍ/ أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ ب)، وترقية اثني عشر قاضياً من درجة (قاضٍ/ ب) إلى درجة (قاضٍ/ أ)، بالإضافة إلى ترقية ثلاثة عشر قاضياً من درجة (قاضٍ/ ج) إلى درجة (قاضٍ/ ب).

وأكد الدكتور "اليوسف" أن هذا الأمر الملكي الكريم، وما سبقه من أوامر ملكية كريمة، تأتي في إطار الحرص الدائم من القيادة الرشيدة على دعم مرفق قضاء ديوان المظالم، بما يتواكب مع الرسالة القضائية وفقاً للتطلعات السامية لولاة الأمر -حفظهم الله- نحو تحقيق الريادة القضائية الناجزة.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
04:52 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
06:21 PM

خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بترقية 38 قاضياً بديوان المظالم

على مختلف الدرجات القضائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية 38 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمّن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية أربعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ ب) إلى درجة (رئيس محكمة/ أ)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة/ أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ ب).

كما تضمن القرار ترقية خمسة قضاة من درجة (قاضٍ/ أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ ب)، وترقية اثني عشر قاضياً من درجة (قاضٍ/ ب) إلى درجة (قاضٍ/ أ)، بالإضافة إلى ترقية ثلاثة عشر قاضياً من درجة (قاضٍ/ ج) إلى درجة (قاضٍ/ ب).

وأكد الدكتور "اليوسف" أن هذا الأمر الملكي الكريم، وما سبقه من أوامر ملكية كريمة، تأتي في إطار الحرص الدائم من القيادة الرشيدة على دعم مرفق قضاء ديوان المظالم، بما يتواكب مع الرسالة القضائية وفقاً للتطلعات السامية لولاة الأمر -حفظهم الله- نحو تحقيق الريادة القضائية الناجزة.

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