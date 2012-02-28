النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو .. لحظة اشتعال النيران بمحرك طائرة ركاب

اضطرت طائرة تابعة لخطوط "ساوث ويست" الأمريكية، إلى الهبوط بشكل طارئ، بعد إقلاعها بوقت قصير، نتيجة عطل في المحرك.

وحسب شبكة "سي إن إن"، إن الطائرة كانت متجهة إلى لوس أنجلوس لكنها اضطرت إلى العودة بعد وقت قصير من إقلاعها.


وانتشر مقطع فيديو يظهر لحظات اشتعال محرك الطائرة.

وهبطت الطائرة بنجاح، دون إصابات بين ركابها وأفراد الطاقم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو .. لحظة اشتعال النيران بمحرك طائرة ركاب
سبق

اضطرت طائرة تابعة لخطوط "ساوث ويست" الأمريكية، إلى الهبوط بشكل طارئ، بعد إقلاعها بوقت قصير، نتيجة عطل في المحرك.

وحسب شبكة "سي إن إن"، إن الطائرة كانت متجهة إلى لوس أنجلوس لكنها اضطرت إلى العودة بعد وقت قصير من إقلاعها.


وانتشر مقطع فيديو يظهر لحظات اشتعال محرك الطائرة.

وهبطت الطائرة بنجاح، دون إصابات بين ركابها وأفراد الطاقم.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
10:57 PM

فيديو .. لحظة اشتعال النيران بمحرك طائرة ركاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,428

اضطرت طائرة تابعة لخطوط "ساوث ويست" الأمريكية، إلى الهبوط بشكل طارئ، بعد إقلاعها بوقت قصير، نتيجة عطل في المحرك.

وحسب شبكة "سي إن إن"، إن الطائرة كانت متجهة إلى لوس أنجلوس لكنها اضطرت إلى العودة بعد وقت قصير من إقلاعها.


وانتشر مقطع فيديو يظهر لحظات اشتعال محرك الطائرة.

وهبطت الطائرة بنجاح، دون إصابات بين ركابها وأفراد الطاقم.

شارك برأيك
52
292

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,757
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,520
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,071
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,750

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة