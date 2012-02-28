فيديو .. لحظة اشتعال النيران بمحرك طائرة ركاب

اضطرت طائرة تابعة لخطوط "ساوث ويست" الأمريكية، إلى الهبوط بشكل طارئ، بعد إقلاعها بوقت قصير، نتيجة عطل في المحرك.

وحسب شبكة "سي إن إن"، إن الطائرة كانت متجهة إلى لوس أنجلوس لكنها اضطرت إلى العودة بعد وقت قصير من إقلاعها.



وانتشر مقطع فيديو يظهر لحظات اشتعال محرك الطائرة.

وهبطت الطائرة بنجاح، دون إصابات بين ركابها وأفراد الطاقم.