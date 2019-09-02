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متحدثة "التعليم" لـ"سبق": نظام نور يعمل وهناك ممارسات خاطئة تقيد الطلاب والطالبات بجدول ثابت

قالت: الوزارة تسعى إلى معالجتها مع قادة وقائدات المدارس الثانوية

أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، لـ"سبق"، أن نظام المقررات في المرحلة الثانوية يكفل للطالب والطالبة حرية اختيار المواد والشعب الدراسية، وعبرت عن أسفها لبعض الممارسات الخاطئة التي تقيد الطلاب والطالبات بجدول ثابت كاشفة عن أن وزارة التعليم تسعى إلى معالجتها مع قادة وقائدات المدارس.

وقالت "الشهري" رداً على تساول "سبق" حول ما وردها من ملاحظات عن تعذر تسجيل الطلاب وفتح الشعب في نظام نور لطلاب الثانوية مقررات، حيث تم اعتماد توزيع الطلاب في الشعب في قوائم ثابتة ومحددة: " بالنسبة للنظام فهو يعمل، وأغلب المدارس فتحت التسجيل "، مضيفة "وإذا يوجد أحد من الطلاب أو الطالبات لديه حالة خاصة فليتفضل برفعها للدعم فني ".

وأوضحت المتحدثة الرسمية للتعليم لـ"سبق" أن " نظام المقررات في المرحلة الثانوية يكفل للطالب والطالبة حرية اختيار المواد والشعب الدراسية ".

وأضافت: " للأسف هناك بعض الممارسات الخاطئة تقيد الطلاب والطالبات بجدول ثابت"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن وزارة التعليم تسعى إلى معالجتها مع قادة وقائدات المدارس.

وكانت وزارة التعليم نوّهت بتمكين الطلاب من التسجيل الإلكتروني للمواد في نظام نور، وتفعيل جميع أدوات التقويم الواردة في دليل نظام المقررات، والتأكيد على دور المعلم في الإرشاد الأكاديمي أثناء تسجيل المواد وخلال العام الدراسي.

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متحدثة "التعليم" لـ"سبق": نظام نور يعمل وهناك ممارسات خاطئة تقيد الطلاب والطالبات بجدول ثابت
سبق

أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، لـ"سبق"، أن نظام المقررات في المرحلة الثانوية يكفل للطالب والطالبة حرية اختيار المواد والشعب الدراسية، وعبرت عن أسفها لبعض الممارسات الخاطئة التي تقيد الطلاب والطالبات بجدول ثابت كاشفة عن أن وزارة التعليم تسعى إلى معالجتها مع قادة وقائدات المدارس.

وقالت "الشهري" رداً على تساول "سبق" حول ما وردها من ملاحظات عن تعذر تسجيل الطلاب وفتح الشعب في نظام نور لطلاب الثانوية مقررات، حيث تم اعتماد توزيع الطلاب في الشعب في قوائم ثابتة ومحددة: " بالنسبة للنظام فهو يعمل، وأغلب المدارس فتحت التسجيل "، مضيفة "وإذا يوجد أحد من الطلاب أو الطالبات لديه حالة خاصة فليتفضل برفعها للدعم فني ".

وأوضحت المتحدثة الرسمية للتعليم لـ"سبق" أن " نظام المقررات في المرحلة الثانوية يكفل للطالب والطالبة حرية اختيار المواد والشعب الدراسية ".

وأضافت: " للأسف هناك بعض الممارسات الخاطئة تقيد الطلاب والطالبات بجدول ثابت"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن وزارة التعليم تسعى إلى معالجتها مع قادة وقائدات المدارس.

وكانت وزارة التعليم نوّهت بتمكين الطلاب من التسجيل الإلكتروني للمواد في نظام نور، وتفعيل جميع أدوات التقويم الواردة في دليل نظام المقررات، والتأكيد على دور المعلم في الإرشاد الأكاديمي أثناء تسجيل المواد وخلال العام الدراسي.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
07:22 PM

متحدثة "التعليم" لـ"سبق": نظام نور يعمل وهناك ممارسات خاطئة تقيد الطلاب والطالبات بجدول ثابت

قالت: الوزارة تسعى إلى معالجتها مع قادة وقائدات المدارس الثانوية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
20
12,155

أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، لـ"سبق"، أن نظام المقررات في المرحلة الثانوية يكفل للطالب والطالبة حرية اختيار المواد والشعب الدراسية، وعبرت عن أسفها لبعض الممارسات الخاطئة التي تقيد الطلاب والطالبات بجدول ثابت كاشفة عن أن وزارة التعليم تسعى إلى معالجتها مع قادة وقائدات المدارس.

وقالت "الشهري" رداً على تساول "سبق" حول ما وردها من ملاحظات عن تعذر تسجيل الطلاب وفتح الشعب في نظام نور لطلاب الثانوية مقررات، حيث تم اعتماد توزيع الطلاب في الشعب في قوائم ثابتة ومحددة: " بالنسبة للنظام فهو يعمل، وأغلب المدارس فتحت التسجيل "، مضيفة "وإذا يوجد أحد من الطلاب أو الطالبات لديه حالة خاصة فليتفضل برفعها للدعم فني ".

وأوضحت المتحدثة الرسمية للتعليم لـ"سبق" أن " نظام المقررات في المرحلة الثانوية يكفل للطالب والطالبة حرية اختيار المواد والشعب الدراسية ".

وأضافت: " للأسف هناك بعض الممارسات الخاطئة تقيد الطلاب والطالبات بجدول ثابت"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن وزارة التعليم تسعى إلى معالجتها مع قادة وقائدات المدارس.

وكانت وزارة التعليم نوّهت بتمكين الطلاب من التسجيل الإلكتروني للمواد في نظام نور، وتفعيل جميع أدوات التقويم الواردة في دليل نظام المقررات، والتأكيد على دور المعلم في الإرشاد الأكاديمي أثناء تسجيل المواد وخلال العام الدراسي.

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