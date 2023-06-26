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الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط

"المالكي": الأداة الإجرامية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين ولم تحقق أهدافها

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة (1034) من مساء اليوم تمكنت - ولله الحمد- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة (1034) من مساء اليوم تمكنت - ولله الحمد- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
11:44 PM
اخر تعديل
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
12:06 AM

الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط

"المالكي": الأداة الإجرامية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين ولم تحقق أهدافها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة (1034) من مساء اليوم تمكنت - ولله الحمد- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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