"الرياضة" تعلن بدء بيع تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

يقام في المملكة لأول مرة.. خلال الفترة من 3-5 ديسمبر المقبل

أعلنت وزارة الرياضة، وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم الأحد 25 يوليو 2021م؛ طرح تذاكر حضور سباق "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1"، إحدى جولات سباقات الفورمولا 1 لهذا العام 2021م، والذي سيقام في المملكة لأول مرة خلال الفترة من 3-5 ديسمبر المقبل، على كورنيش مدينة جدة.

وتقرّر طرح 40% من التذاكر الخاصة بحضور السباق المرتقب، على أن تكون هذه النسبة قابلة للزيادة في المستقبل، وفق التحديثات التي ترد للجنة المنظمة للسباق من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا covid 19؛ وذلك حرصًا على مراعاة جميع معايير الصحة والسلامة لجميع الجماهير والسائقين والإداريين والمشاركين، فيما سيكون حجز وبيع التذاكر الخاصة بالسباق متاحًا الآن عبر الموقع الإلكتروني التالي: ‏www.saudiarabiangp.com.

وبهذه المناسبة قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في تصريح صحفي: "نسعد اليوم بإعلان طرح تذاكر حضور سباق "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1"، والذي تستضيفه بلادنا الغالية في ديسمبر المقبل على كورنيش جدة، هذا السباق المنتظر الذي لم يكن ليقام في وطننا الغالي ولأول مرة لولا الله ثم الدعم الكبير والمتواصل الذي نحظى به في القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة والدعم والمتابعة الكبيرين اللذين يوليهما سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكافة الأحداث والفعاليات العالمية التي تنظمها بلادنا، وتذليل كل الصعاب في سبيل تنظيم حدث رياضي عالمي، وإظهاره للعالم أجمع في أبهى صورة.

وأضاف “الفيصل": "سنبرهن للعالم أجمع وبقيادة طموحة، أن المملكة العربية السعودية باتت موطنًا استثنائيًّا لسلسلة السباقات الأعرق في العالم، ونتطلّع إلى تقديم سباق لا يُنسى لجميع محبي وعشاق رياضة المحركات، سواء من سيشاهد عبر الحلبة أو خلف الشاشات".

وتُتيح جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 للمشجعين 3 أنواع من التذاكر خلال أيام السباق الثلاثة؛ وهي: نادي البادوك، الضيافة الراقية، والمنصات الرئيسة، على أن يبدأ سعر تذاكر المنصة الرئيسة من 1800 ريال سعودي للحزمة الكاملة؛ حيث سيستمتع حاملو التذاكر بالإطلالة المميزة على خط البداية والنهاية، والمنطقة فائقة السرعة في القسم الأخير من الحلبة عند المنعطفين 26 و27؛ إذ تتخطى سرعة السيارات عند المنعطفين حاجز الـ322 كلم/ساعة.

ويمكن لمشجعي الفورمولا 1 زيارة نادي البادوك، للاستمتاع بنهاية أسبوع في حلبة كورنيش جدة في مبنى مرائب الصيانة والفرق، ويستطيع حاملو تذاكر نادي البادوك مشاهدة السائقين وأساطير الفورمولا 1 من جهة، ومشاهدة منطقة الصيانة وشبكة الانطلاق، وكذلك حصص التجارب والسباق من جهة أخرى، وسيتمكن حاملو التذاكر من متابعة بطولة العالم للفورمولا 1، مع عدد من النشاطات الترفيهية والمهرجانات وحفلات الموسيقى المصاحبة، التي ستُقام حول الحلبة، وفي منطقة المشجعين طوال نهاية الأسبوع بشكل مباشر.

من جانبه رحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، بإعلان طرح بيع التذاكر، بقوله: "نسجّل اليوم خطوة جديدة في طريقنا نحو استضافة أول سباق فورمولا 1 في المملكة العربية السعودية؛ حيث ندخل أكثر المراحل تشويقًا لاستضافة قمة رياضة المحركات في جدة، خلال ديسمبر 2021م، وننتظر أن نعيش تجربة سباق رائع في أحدث وأسرع وأطول حلبة شوارع في الفورمولا 1، إضافة إلى مختلف أنواع الترفيه على مدى ثلاثة أيام خارج الحلبة.

من جهة أخرى أطلقت اللجنة المنظمة للسباق شعار جائزة السعودية الكبرى المُلهم "نسابق المستقبل"، الذي أطلق بالتزامن مع طرح التذاكر للبيع، وتم اختيار هذا الشعار لإظهار الرابط المتين بين قمة رياضة المحركات، وثقافة وإرث وضيافة المملكة، التي من شأنها المساهمة في تعزيز وبناء مستقبل رائد؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى تطوير قدرات الشباب والشابات في المملكة.