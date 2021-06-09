بتوجيه من "السديس".. إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما
نظراً للقصور في العمل
وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما؛ نظراً للقصور في العمل.
وتقرر تكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها.
فيما أكد الرئيس العام أن الرئاسة ووكالاتها لن تتهاون في أي تقصير يعيق عجلة التطور فيها، وفق خطتها التطويرية 2024، مشدداً على الجميع بضرورة العمل والجد والاجتهاد وطرد الكسل والتهاون، وسيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين والمتهاونين.
بتوجيه من "السديس".. إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما
يوسف سفرسبق2021-06-09
وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما؛ نظراً للقصور في العمل.
وتقرر تكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها.
فيما أكد الرئيس العام أن الرئاسة ووكالاتها لن تتهاون في أي تقصير يعيق عجلة التطور فيها، وفق خطتها التطويرية 2024، مشدداً على الجميع بضرورة العمل والجد والاجتهاد وطرد الكسل والتهاون، وسيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين والمتهاونين.
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
05:06 PM
اخر تعديل
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
09:21 PM
بتوجيه من "السديس".. إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما
وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما؛ نظراً للقصور في العمل.
وتقرر تكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها.
فيما أكد الرئيس العام أن الرئاسة ووكالاتها لن تتهاون في أي تقصير يعيق عجلة التطور فيها، وفق خطتها التطويرية 2024، مشدداً على الجميع بضرورة العمل والجد والاجتهاد وطرد الكسل والتهاون، وسيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين والمتهاونين.