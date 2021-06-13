نعت منصات التواصل الاجتماعي والمهتمين بالطقس ومطاردة الأمطار في المملكة، عمرين الأهدل الذي وافته المنية أمس بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19. والأهدل كان يعمل مندوبًا بطقس العرب وتوفي بعد صراع مع فيروس كورونا دام قرابة الشهر، وتداول ناشطون المقاطع التي سجلها إبان فترة تلقيه العلاج قبل أن تتدهور حالته ويتوفى أمس. واشتهر الأهدل بالتغطيات المكثَّفة للأمطار والعواصف في السعودية منذ مدة طويلة.

"منصات التواصل" تنعى "الأهدل" مطارد الأمطار بعد وفاته بكورونا محمد المواسي سبق 2020-06-13 نعت منصات التواصل الاجتماعي والمهتمين بالطقس ومطاردة الأمطار في المملكة، عمرين الأهدل الذي وافته المنية أمس بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19.





والأهدل كان يعمل مندوبًا بطقس العرب وتوفي بعد صراع مع فيروس كورونا دام قرابة الشهر، وتداول ناشطون المقاطع التي سجلها إبان فترة تلقيه العلاج قبل أن تتدهور حالته ويتوفى أمس.



واشتهر الأهدل بالتغطيات المكثَّفة للأمطار والعواصف في السعودية منذ مدة طويلة.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 11:37 AM

"منصات التواصل" تنعى "الأهدل" مطارد الأمطار بعد وفاته بكورونا اشتهر بالتغطيات المكثّفة للأمطار والعواصف في السعودية منذ مدة طويلة





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نعت منصات التواصل الاجتماعي والمهتمين بالطقس ومطاردة الأمطار في المملكة، عمرين الأهدل الذي وافته المنية أمس بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19.





والأهدل كان يعمل مندوبًا بطقس العرب وتوفي بعد صراع مع فيروس كورونا دام قرابة الشهر، وتداول ناشطون المقاطع التي سجلها إبان فترة تلقيه العلاج قبل أن تتدهور حالته ويتوفى أمس.



واشتهر الأهدل بالتغطيات المكثَّفة للأمطار والعواصف في السعودية منذ مدة طويلة.