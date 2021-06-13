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مركز أحياء الهدا يقف على الإجراءات الوقائية بجامع الملك فهد

مبادرة ميدانية للتأكد من ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين وتحقيق المسافة بين المصلين

فعل مركز أحياء الهدا مبادرة ميدانية للوقاية من انتشار جائحة كورونا بإجراءات احترازية ووقائية؛ حيث تم وقوف العاملين في المركز على بوابات جامع الملك فهد بالهدا لاستقبال المصلين في الساحة الخارجية بعدة مراحل قبل الدخول للجامع من خلال إجراء عمليات الفحص بأجهزة مقياس الحرارة، ومن ثم تعقيم اليدين والتأكد من ارتداء الكمامات بالشكل الصحيح، وكذلك عمل المركز على تأمين أعداد كافية من المعقمات والكمامات للمصلين.

ولاقت المبادرة التي جاءت بالتعاون مع المشرفين على جامع الملك فهد، إعجاب عدد من الأهالي والعمالة الوافدة الذين أكدوا التزامهم بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن بفرض مسافة كافية بينهم وبين المصلين بما يحقق مبدأ التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين واتباع كل ما يعلن عنه من الجهات ذات الاختصاص.

فيروس كورونا الجديد

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مركز أحياء الهدا يقف على الإجراءات الوقائية بجامع الملك فهد
سبق

فعل مركز أحياء الهدا مبادرة ميدانية للوقاية من انتشار جائحة كورونا بإجراءات احترازية ووقائية؛ حيث تم وقوف العاملين في المركز على بوابات جامع الملك فهد بالهدا لاستقبال المصلين في الساحة الخارجية بعدة مراحل قبل الدخول للجامع من خلال إجراء عمليات الفحص بأجهزة مقياس الحرارة، ومن ثم تعقيم اليدين والتأكد من ارتداء الكمامات بالشكل الصحيح، وكذلك عمل المركز على تأمين أعداد كافية من المعقمات والكمامات للمصلين.

ولاقت المبادرة التي جاءت بالتعاون مع المشرفين على جامع الملك فهد، إعجاب عدد من الأهالي والعمالة الوافدة الذين أكدوا التزامهم بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن بفرض مسافة كافية بينهم وبين المصلين بما يحقق مبدأ التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين واتباع كل ما يعلن عنه من الجهات ذات الاختصاص.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
09:49 PM

مركز أحياء الهدا يقف على الإجراءات الوقائية بجامع الملك فهد

مبادرة ميدانية للتأكد من ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين وتحقيق المسافة بين المصلين

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متعب البقمي - الطائف
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فعل مركز أحياء الهدا مبادرة ميدانية للوقاية من انتشار جائحة كورونا بإجراءات احترازية ووقائية؛ حيث تم وقوف العاملين في المركز على بوابات جامع الملك فهد بالهدا لاستقبال المصلين في الساحة الخارجية بعدة مراحل قبل الدخول للجامع من خلال إجراء عمليات الفحص بأجهزة مقياس الحرارة، ومن ثم تعقيم اليدين والتأكد من ارتداء الكمامات بالشكل الصحيح، وكذلك عمل المركز على تأمين أعداد كافية من المعقمات والكمامات للمصلين.

ولاقت المبادرة التي جاءت بالتعاون مع المشرفين على جامع الملك فهد، إعجاب عدد من الأهالي والعمالة الوافدة الذين أكدوا التزامهم بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن بفرض مسافة كافية بينهم وبين المصلين بما يحقق مبدأ التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين واتباع كل ما يعلن عنه من الجهات ذات الاختصاص.

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