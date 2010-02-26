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"آل الشيخ" يدشن المبنى الجديد لمركز الدعوة والإرشاد بجدة.. الخميس

على مساحة 900 متر مربع  ويتكون من 3 أدوار

يدشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم الخميس القادم، المبنى الجديد لمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة.

وثمن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي، دور الوزير آل الشيخ تدشين افتتاح المبنى والذي يأتي في إطار دعمه للوزارة وفروعها ومراكز الدعوة والإرشاد، وتوفير المباني والمرافق المناسبة التي تتيح للعاملين أداء مهامهم ومسؤولياتهم في أجواء عملية مناسبة ومرافق راقية توفر لهم الراحة والاستقرار.

كما شكر الشيخ العبدلي نائب الوزير الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري لما يوليه من دعم ومتابعة للفرع والإدارات المرتبطة به وللعاملين في حقل الدعوة الإسلامية، مشيراً إلى أن المبنى الجديد المقام على مساحة من الأرض تقدر بـ 900 متر مربع يتكون من ثلاثة أدوار، ويحتوي على قاعة محاضرات، وصالة استقبال، ومكتبة علمية، ومكاتب للدعاة، وقاعات للاجتماعات، وأقسام خاصة لمعالجة القضايا الاجتماعية، ومواقف لسيارات الموظفين والمراجعين.

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"آل الشيخ" يدشن المبنى الجديد لمركز الدعوة والإرشاد بجدة.. الخميس
سبق

يدشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم الخميس القادم، المبنى الجديد لمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة.

وثمن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي، دور الوزير آل الشيخ تدشين افتتاح المبنى والذي يأتي في إطار دعمه للوزارة وفروعها ومراكز الدعوة والإرشاد، وتوفير المباني والمرافق المناسبة التي تتيح للعاملين أداء مهامهم ومسؤولياتهم في أجواء عملية مناسبة ومرافق راقية توفر لهم الراحة والاستقرار.

كما شكر الشيخ العبدلي نائب الوزير الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري لما يوليه من دعم ومتابعة للفرع والإدارات المرتبطة به وللعاملين في حقل الدعوة الإسلامية، مشيراً إلى أن المبنى الجديد المقام على مساحة من الأرض تقدر بـ 900 متر مربع يتكون من ثلاثة أدوار، ويحتوي على قاعة محاضرات، وصالة استقبال، ومكتبة علمية، ومكاتب للدعاة، وقاعات للاجتماعات، وأقسام خاصة لمعالجة القضايا الاجتماعية، ومواقف لسيارات الموظفين والمراجعين.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
05:41 PM

"آل الشيخ" يدشن المبنى الجديد لمركز الدعوة والإرشاد بجدة.. الخميس

على مساحة 900 متر مربع  ويتكون من 3 أدوار

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يدشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم الخميس القادم، المبنى الجديد لمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة.

وثمن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي، دور الوزير آل الشيخ تدشين افتتاح المبنى والذي يأتي في إطار دعمه للوزارة وفروعها ومراكز الدعوة والإرشاد، وتوفير المباني والمرافق المناسبة التي تتيح للعاملين أداء مهامهم ومسؤولياتهم في أجواء عملية مناسبة ومرافق راقية توفر لهم الراحة والاستقرار.

كما شكر الشيخ العبدلي نائب الوزير الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري لما يوليه من دعم ومتابعة للفرع والإدارات المرتبطة به وللعاملين في حقل الدعوة الإسلامية، مشيراً إلى أن المبنى الجديد المقام على مساحة من الأرض تقدر بـ 900 متر مربع يتكون من ثلاثة أدوار، ويحتوي على قاعة محاضرات، وصالة استقبال، ومكتبة علمية، ومكاتب للدعاة، وقاعات للاجتماعات، وأقسام خاصة لمعالجة القضايا الاجتماعية، ومواقف لسيارات الموظفين والمراجعين.

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