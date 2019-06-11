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ترامب يعلن استئناف الحملة الانتخابية الرئاسية

سيعقد مؤتمرًا انتخابيًّا في "تلسا" بولاية أوكلاهوما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء: إنه سيعقد مؤتمرًا انتخابيًّا في مدينة "تلسا" بولاية أوكلاهوما الأمريكية هذا الأسبوع، بعد توقف دامَ ثلاثة أشهر بسبب جائحة الكورونا.

وأضاف الرئيس ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض أنه سعيد باستئناف المؤتمرات وأنه سيتوجه إلى "تلسا" يوم الجمعة المقبل.

دونالد ترامب

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ترامب يعلن استئناف الحملة الانتخابية الرئاسية
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء: إنه سيعقد مؤتمرًا انتخابيًّا في مدينة "تلسا" بولاية أوكلاهوما الأمريكية هذا الأسبوع، بعد توقف دامَ ثلاثة أشهر بسبب جائحة الكورونا.

وأضاف الرئيس ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض أنه سعيد باستئناف المؤتمرات وأنه سيتوجه إلى "تلسا" يوم الجمعة المقبل.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
08:37 AM

ترامب يعلن استئناف الحملة الانتخابية الرئاسية

سيعقد مؤتمرًا انتخابيًّا في "تلسا" بولاية أوكلاهوما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء: إنه سيعقد مؤتمرًا انتخابيًّا في مدينة "تلسا" بولاية أوكلاهوما الأمريكية هذا الأسبوع، بعد توقف دامَ ثلاثة أشهر بسبب جائحة الكورونا.

وأضاف الرئيس ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض أنه سعيد باستئناف المؤتمرات وأنه سيتوجه إلى "تلسا" يوم الجمعة المقبل.

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