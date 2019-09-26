غرفة المخواة تختتم فعاليات معرض "ماضيها حاضرها هي لنا دار"

تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني ٩١

على مدى ثلاثة أيام، نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة، معرض "ماضيها حاضرها هي لنا دار"، بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني ٩١.

المعرض نظم بقاعة المعارض والمؤتمرات بمقر الغرفة، واحتوى على العديد من الأركان المختلفة والمتنوعة والمتميزة لأكثر من ٢٥ شابًا وشابة من أبناء المحافظة والمنطقة، أبرزها أركان خاصة للتراثيات والذي تزين بأشهر الملبوسات الشعبية والحلي القديمة والأدوات المنزلية القديمة ليعيش معها الزائر تجربة العودة إلى الماضي من خلال هذا الركن المميز.

وركن خاص للعطريات كالريحان والكادي والورد، وركن خاص للطباعة على الأكواب والكتابة على التيشرتات الخاصة، وركن خاص بالصوف والنسيج، وآخر للإكسسوارات الحديثة.

وركن مميز لمصنع أدوات تجميلية ومنتجات للبشرة تقوم عليه إحدى فتيات المحافظة، والتي حصلت على عدد من الاعتمادات العالمية والشهادات المميزة في هذا المجال وأركان أخرى منوعه لأشهى المأكولات الشعبية التي تميزت بها محافظة المخواة.

وتوسط هذه الأركان، مقر خاص للخيمة الإعلامية والتي تميزت خلال الثلاثة أيام الماضية، بالعديد من اللقاءات والأمسيات من خلال استضافة الموهوبين في مجال الشعر والإلقاء والخطابة لتعطي للزائر تجربة ثرية ومميزة.

كما تم على هامش المعرض في يومه الأخير إطلاق ألف بالون من مقر الغرفة في سماء المحافظة تعبيراً وابتهاجاً بالوطن في يومه المجيد.

كما نظم على مسرح الغرفة خلال أيام المعرض أمسيات طربية لفناني محافظة المخواة بالشراكة مع لجنة الثقافة والفنون بالمحافظة أحياها، الفنانان عبدالله الصقاعي وعبدالله العمري، وعازف الأورج الفنان عمر العمري.

ونظمت أمسية شعرية قدمتها الشاعرتان حياة بكري الزهراني وصالحة الكناني الزهراني والتي شهدت حضورًا كبيرًا ومميزًا تفاعل معهما الجميع.

ونظم على المسرح في يومه الأخير احتفال أهالي محافظة المخواة باليوم الوطني ٩١، برعاية من محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني، حيث تنوع الحفل الخطابي المقام ما بين كلمات خطابية وقصائد وطنية وأوبريت غنائي بهذه المناسبة، بمشاركة الفرقة الشعبية بالمحافظة.

وتم تكريم أبناء شهداء الواجب لورين ولمار علي القرني في هذه المناسبة تقديرًا لتضحيات الشهيد في الدفاع عن هذا الوطن.

من جانبه، أشار مدير المركز الإعلامي بمحافظة المخواة، ناصر العمري، إلى أن فعاليات المعرض جاءت لتبرز العمق التاريخي للوطن من خلال تعدد موروثاته والتنوع الثقافي في المأكل والملبس والحلي والأهازيج.

كما أضاء على مهارات المرأة السعودية في مجالات التطريز والأشغال اليدوية والتنسيق للزهور والخياطة. وأتاح للفتاة إبراز ما تمتلكه من قدرات متميزة تعكس قيم الموضة والأناقة وإنتاج الجمال.

وأضاف: أتاح المعرض من خلال الخيمة الإعلامية فرصة رائعة لمختلف الفئات للتعبير عن مشاعرهم الوطنية وبث الأعمال الوطنية والعروض المرئية عبر الشاشات.

وثمن ما أتاحه المعرض من فرص وظيفية للشباب والمرأة بتوفيره منافذ للبيع وتسويق المنتجات خصوصاً للأسر المنتجة خلال هذه الفترة بالتزامن مع مناسبة اليوم الوطني المجيد ٩١.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة المخواة، ماشي بن محمد العمري، إن هذا المعرض الذي تنظمه غرفة المخواة يأتي ضمن اهتماماتها الرئيسية في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة من خلال تمكينهم وإتاحة الفرصة لهم من خلال هذه المعارض والمنصات والتي أتيحت لجميع المشاركين مجاناً، كما حرصنا على أن يكون توقيتها بالتزامن مع هذه الذكرى الغالية والعزيزة على قلوبنا ذكرى اليوم الوطني السعودي ٩١.

وأضاف: لم نقتصر فقط على إتاحة منصات لهم للبيع بل حرصنا على تواجد أيضًا الإعلاميين ومشاهير مواقع التواصل بالمحافظة من أجل الدعاية والترويج لمنتجاتهم حتى نصل إلى الهدف الذي جميعًا نسعى إليه وهو دعم رواد الأعمال والأسر المنتجة.