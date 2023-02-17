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شاهد.. أمانة مكة تواصل إزالة الحواجز المخالفة من أمام المحاكم

ضمن حملاتها بالعاصمة المقدسة التي لم تستثن الدوائر الحكومية

تُواصل أمانة العاصمة المقدسة، حملتها المتمثلة في إزالة الحواجز الخرسانية المخالفة حول المباني السكنية وبعض الجهات الحكومية.

واستهدفت الحملة هذه المرة كتابة عدل الأولى ومحكمة العمال ومحكمة الاستئناف وفرع وزارة العدل بمكة المكرمة، حيث تمت إزالة الحواجز الخرسانية المخالفة من أمام تلك المحاكم؛ لتؤكد أن الحملة لا تستثني الدوائر الحكومية والتي تأتي بمتابعة من أمين العاصمة المقدسة.

‏‎وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": أمانة العاصمة المقدسة تواصل تنفيذ قرار إزالة الحواجز الخرسانية حول المجمعات السكنية والمباني التابعة لجهات حكومية حيث تم إزالتها من أمام مقار كتابة عدل الأولى، ومحكمة العمال، ومحكمة الاستئناف، وفرع وزارة العدل وذلك لما تشكله من تشوه بصري وتضييق الحركة المرورية.

أمانة مكة إزالة الحواجز الخرسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمانة مكة تواصل إزالة الحواجز المخالفة من أمام المحاكم
سبق

تُواصل أمانة العاصمة المقدسة، حملتها المتمثلة في إزالة الحواجز الخرسانية المخالفة حول المباني السكنية وبعض الجهات الحكومية.

واستهدفت الحملة هذه المرة كتابة عدل الأولى ومحكمة العمال ومحكمة الاستئناف وفرع وزارة العدل بمكة المكرمة، حيث تمت إزالة الحواجز الخرسانية المخالفة من أمام تلك المحاكم؛ لتؤكد أن الحملة لا تستثني الدوائر الحكومية والتي تأتي بمتابعة من أمين العاصمة المقدسة.

‏‎وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": أمانة العاصمة المقدسة تواصل تنفيذ قرار إزالة الحواجز الخرسانية حول المجمعات السكنية والمباني التابعة لجهات حكومية حيث تم إزالتها من أمام مقار كتابة عدل الأولى، ومحكمة العمال، ومحكمة الاستئناف، وفرع وزارة العدل وذلك لما تشكله من تشوه بصري وتضييق الحركة المرورية.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
08:52 PM

شاهد.. أمانة مكة تواصل إزالة الحواجز المخالفة من أمام المحاكم

ضمن حملاتها بالعاصمة المقدسة التي لم تستثن الدوائر الحكومية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
2,799

تُواصل أمانة العاصمة المقدسة، حملتها المتمثلة في إزالة الحواجز الخرسانية المخالفة حول المباني السكنية وبعض الجهات الحكومية.

واستهدفت الحملة هذه المرة كتابة عدل الأولى ومحكمة العمال ومحكمة الاستئناف وفرع وزارة العدل بمكة المكرمة، حيث تمت إزالة الحواجز الخرسانية المخالفة من أمام تلك المحاكم؛ لتؤكد أن الحملة لا تستثني الدوائر الحكومية والتي تأتي بمتابعة من أمين العاصمة المقدسة.

‏‎وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": أمانة العاصمة المقدسة تواصل تنفيذ قرار إزالة الحواجز الخرسانية حول المجمعات السكنية والمباني التابعة لجهات حكومية حيث تم إزالتها من أمام مقار كتابة عدل الأولى، ومحكمة العمال، ومحكمة الاستئناف، وفرع وزارة العدل وذلك لما تشكله من تشوه بصري وتضييق الحركة المرورية.

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