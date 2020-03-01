النعيمة لاتحاد القدم: هل تعملون حسب رغبة بعض الأندية؟
طالبهنّ بعدالة المنافسة.. وقال: "لا تستفزوا الهلال"
تساءل صالح النعيمة مدافع فريق الهلال السابق وقائده التاريخي، عن الاتحاد السعودي لكرة القدم وهل أصبح يعمل حسب رغبات بعض الأندية.
وغرّد النعيمة كاتبًا: "هل أصبح الاتحاد السعودي ولجانه يعملون حسب رغبات بعض الأندية وحسب توجهاتها!.
وأضاف: على الاتحاد السعودي مسؤولية كبيرة يجب أن يفرض فيها قوته بما يكفل عدالة المنافسة وتساوي الفرص بين الجميع.
وختم تغريدته: "الهلاليين كعادتهم لا يحبون الدخول في الجدل وستتجه أنظارهم وكلمتهم داخل الملعب، فلا تستفزوا الهلال".
صالح النعيمة
الاتحاد السعودي لكرة القدم
النعيمة لاتحاد القدم: هل تعملون حسب رغبة بعض الأندية؟
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-01
تساءل صالح النعيمة مدافع فريق الهلال السابق وقائده التاريخي، عن الاتحاد السعودي لكرة القدم وهل أصبح يعمل حسب رغبات بعض الأندية.
وغرّد النعيمة كاتبًا: "هل أصبح الاتحاد السعودي ولجانه يعملون حسب رغبات بعض الأندية وحسب توجهاتها!.
وأضاف: على الاتحاد السعودي مسؤولية كبيرة يجب أن يفرض فيها قوته بما يكفل عدالة المنافسة وتساوي الفرص بين الجميع.
وختم تغريدته: "الهلاليين كعادتهم لا يحبون الدخول في الجدل وستتجه أنظارهم وكلمتهم داخل الملعب، فلا تستفزوا الهلال".
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
08:26 PM
النعيمة لاتحاد القدم: هل تعملون حسب رغبة بعض الأندية؟
طالبهنّ بعدالة المنافسة.. وقال: "لا تستفزوا الهلال"
تساءل صالح النعيمة مدافع فريق الهلال السابق وقائده التاريخي، عن الاتحاد السعودي لكرة القدم وهل أصبح يعمل حسب رغبات بعض الأندية.
وغرّد النعيمة كاتبًا: "هل أصبح الاتحاد السعودي ولجانه يعملون حسب رغبات بعض الأندية وحسب توجهاتها!.
وأضاف: على الاتحاد السعودي مسؤولية كبيرة يجب أن يفرض فيها قوته بما يكفل عدالة المنافسة وتساوي الفرص بين الجميع.
وختم تغريدته: "الهلاليين كعادتهم لا يحبون الدخول في الجدل وستتجه أنظارهم وكلمتهم داخل الملعب، فلا تستفزوا الهلال".