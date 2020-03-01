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النعيمة لاتحاد القدم: هل تعملون حسب رغبة بعض الأندية؟

طالبهنّ بعدالة المنافسة.. وقال: "لا تستفزوا الهلال"

تساءل صالح النعيمة مدافع فريق الهلال السابق وقائده التاريخي، عن الاتحاد السعودي لكرة القدم وهل أصبح يعمل حسب رغبات بعض الأندية.

وغرّد النعيمة كاتبًا: "هل أصبح الاتحاد السعودي ولجانه يعملون حسب رغبات بعض الأندية وحسب توجهاتها!.

وأضاف: على الاتحاد السعودي مسؤولية كبيرة يجب أن يفرض فيها قوته بما يكفل عدالة المنافسة وتساوي الفرص بين الجميع.

وختم تغريدته: "الهلاليين كعادتهم لا يحبون الدخول في الجدل وستتجه أنظارهم وكلمتهم داخل الملعب، فلا تستفزوا الهلال".

صالح النعيمة الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النعيمة لاتحاد القدم: هل تعملون حسب رغبة بعض الأندية؟
سبق

تساءل صالح النعيمة مدافع فريق الهلال السابق وقائده التاريخي، عن الاتحاد السعودي لكرة القدم وهل أصبح يعمل حسب رغبات بعض الأندية.

وغرّد النعيمة كاتبًا: "هل أصبح الاتحاد السعودي ولجانه يعملون حسب رغبات بعض الأندية وحسب توجهاتها!.

وأضاف: على الاتحاد السعودي مسؤولية كبيرة يجب أن يفرض فيها قوته بما يكفل عدالة المنافسة وتساوي الفرص بين الجميع.

وختم تغريدته: "الهلاليين كعادتهم لا يحبون الدخول في الجدل وستتجه أنظارهم وكلمتهم داخل الملعب، فلا تستفزوا الهلال".

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
08:26 PM

النعيمة لاتحاد القدم: هل تعملون حسب رغبة بعض الأندية؟

طالبهنّ بعدالة المنافسة.. وقال: "لا تستفزوا الهلال"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,317

تساءل صالح النعيمة مدافع فريق الهلال السابق وقائده التاريخي، عن الاتحاد السعودي لكرة القدم وهل أصبح يعمل حسب رغبات بعض الأندية.

وغرّد النعيمة كاتبًا: "هل أصبح الاتحاد السعودي ولجانه يعملون حسب رغبات بعض الأندية وحسب توجهاتها!.

وأضاف: على الاتحاد السعودي مسؤولية كبيرة يجب أن يفرض فيها قوته بما يكفل عدالة المنافسة وتساوي الفرص بين الجميع.

وختم تغريدته: "الهلاليين كعادتهم لا يحبون الدخول في الجدل وستتجه أنظارهم وكلمتهم داخل الملعب، فلا تستفزوا الهلال".

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