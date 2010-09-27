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السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

في حال تحسُّن الأمور ووجود لقاح لـ"كورونا" سيتم تبكير الموعد

قال وزير السياحة أحمد الخطيب إن السعودية تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع العام الجديد 2021، وذلك بعد شهور من التعليق، وسط قيود حكومية مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال "الخطيب" في مقابلة عن بُعد مع وكالة "رويترز": بالنسبة للتأشيرة السياحية فحتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل. إذا تحسنت الأمور، أو إذا ظهرت تطورات إيجابية فيما يتعلق بوجود لقاح، فمن المحتمل التسريع وتبكير (الموعد).

وتعد السياحة ركيزة أساسية في استراتيجية الإصلاح الطموحة لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وقال "الخطيب" إن قطاع السياحة تضرر بشدة، ومن المتوقع أن يشهد تراجعا بنسبة 35٪ - 45٪ بحلول نهاية العام، غير أن التركيز على السياحة الداخلية خلال الصيف خفَّف من حدة الضرر.

وتابع: شهدنا صيفًا قويًّا للغاية بعد فترة الإغلاق. لقد لاحظنا نمو السياحة المحلية بنسبة 30٪ على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز توقعاتنا.

وتهدف السعودية، التي فتحت أبوابها أمام السياح الأجانب في سبتمبر 2019، إلى تدشين نظام جديد لتأشيرات الزائرين من 49 بلدًا، وإسهام القطاع بنسبة 10 % في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

يُشار إلى أن حملة الصيف السعودية، التي روجت لعشرات الوجهات السياحية في الداخل من الشواطئ والغابات إلى قمم الجبال والمناطق التاريخية، شجعت المواطنين والمقيمين لزيارتها بدلاً من قضاء الإجازة في الخارج، وأدت لزيادة متوسط نسبة الإشغال في الفنادق إلى 80 %.

وزارة السياحة وزير السياحة أحمد الخطيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021
سبق

قال وزير السياحة أحمد الخطيب إن السعودية تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع العام الجديد 2021، وذلك بعد شهور من التعليق، وسط قيود حكومية مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال "الخطيب" في مقابلة عن بُعد مع وكالة "رويترز": بالنسبة للتأشيرة السياحية فحتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل. إذا تحسنت الأمور، أو إذا ظهرت تطورات إيجابية فيما يتعلق بوجود لقاح، فمن المحتمل التسريع وتبكير (الموعد).

وتعد السياحة ركيزة أساسية في استراتيجية الإصلاح الطموحة لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وقال "الخطيب" إن قطاع السياحة تضرر بشدة، ومن المتوقع أن يشهد تراجعا بنسبة 35٪ - 45٪ بحلول نهاية العام، غير أن التركيز على السياحة الداخلية خلال الصيف خفَّف من حدة الضرر.

وتابع: شهدنا صيفًا قويًّا للغاية بعد فترة الإغلاق. لقد لاحظنا نمو السياحة المحلية بنسبة 30٪ على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز توقعاتنا.

وتهدف السعودية، التي فتحت أبوابها أمام السياح الأجانب في سبتمبر 2019، إلى تدشين نظام جديد لتأشيرات الزائرين من 49 بلدًا، وإسهام القطاع بنسبة 10 % في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

يُشار إلى أن حملة الصيف السعودية، التي روجت لعشرات الوجهات السياحية في الداخل من الشواطئ والغابات إلى قمم الجبال والمناطق التاريخية، شجعت المواطنين والمقيمين لزيارتها بدلاً من قضاء الإجازة في الخارج، وأدت لزيادة متوسط نسبة الإشغال في الفنادق إلى 80 %.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
01:49 AM

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

في حال تحسُّن الأمور ووجود لقاح لـ"كورونا" سيتم تبكير الموعد

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خالد علي - جدة
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قال وزير السياحة أحمد الخطيب إن السعودية تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع العام الجديد 2021، وذلك بعد شهور من التعليق، وسط قيود حكومية مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال "الخطيب" في مقابلة عن بُعد مع وكالة "رويترز": بالنسبة للتأشيرة السياحية فحتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل. إذا تحسنت الأمور، أو إذا ظهرت تطورات إيجابية فيما يتعلق بوجود لقاح، فمن المحتمل التسريع وتبكير (الموعد).

وتعد السياحة ركيزة أساسية في استراتيجية الإصلاح الطموحة لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وقال "الخطيب" إن قطاع السياحة تضرر بشدة، ومن المتوقع أن يشهد تراجعا بنسبة 35٪ - 45٪ بحلول نهاية العام، غير أن التركيز على السياحة الداخلية خلال الصيف خفَّف من حدة الضرر.

وتابع: شهدنا صيفًا قويًّا للغاية بعد فترة الإغلاق. لقد لاحظنا نمو السياحة المحلية بنسبة 30٪ على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز توقعاتنا.

وتهدف السعودية، التي فتحت أبوابها أمام السياح الأجانب في سبتمبر 2019، إلى تدشين نظام جديد لتأشيرات الزائرين من 49 بلدًا، وإسهام القطاع بنسبة 10 % في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

يُشار إلى أن حملة الصيف السعودية، التي روجت لعشرات الوجهات السياحية في الداخل من الشواطئ والغابات إلى قمم الجبال والمناطق التاريخية، شجعت المواطنين والمقيمين لزيارتها بدلاً من قضاء الإجازة في الخارج، وأدت لزيادة متوسط نسبة الإشغال في الفنادق إلى 80 %.

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