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حالة سحب رعدية ممطرة ورياح على الباحة تتواصل حتى 5 مساءً

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل المندق وبلجرشي

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى سحب رعدية ممطرة -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

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حالة سحب رعدية ممطرة ورياح على الباحة تتواصل حتى 5 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى سحب رعدية ممطرة -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
10:21 AM

حالة سحب رعدية ممطرة ورياح على الباحة تتواصل حتى 5 مساءً

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل المندق وبلجرشي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى سحب رعدية ممطرة -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

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