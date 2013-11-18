حالة سحب رعدية ممطرة ورياح على الباحة تتواصل حتى 5 مساءً
الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل المندق وبلجرشي
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى سحب رعدية ممطرة -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
حالة سحب رعدية ممطرة ورياح على الباحة تتواصل حتى 5 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-18
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى سحب رعدية ممطرة -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
10:21 AM
حالة سحب رعدية ممطرة ورياح على الباحة تتواصل حتى 5 مساءً
الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل المندق وبلجرشي
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى سحب رعدية ممطرة -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.