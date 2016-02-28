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الجيش اليمني يقصف تعزيزات للحوثيين في مأرب.. ويسقط طائرة مسيرة لهم بالجوف

سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، تعزيزات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات المليشيا في جبهة الكسارة؛ مما أدى إلى تدمير عربات تابعة لها، ومقتل وجرح عدد من عناصرها.

وعلى صعيد متصل، وفي محافظة الجوف، أسقط الجيش الوطني طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي، شرق مدينة الحزم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يقصف تعزيزات للحوثيين في مأرب.. ويسقط طائرة مسيرة لهم بالجوف
سبق

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، تعزيزات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات المليشيا في جبهة الكسارة؛ مما أدى إلى تدمير عربات تابعة لها، ومقتل وجرح عدد من عناصرها.

وعلى صعيد متصل، وفي محافظة الجوف، أسقط الجيش الوطني طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي، شرق مدينة الحزم.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
07:54 PM

الجيش اليمني يقصف تعزيزات للحوثيين في مأرب.. ويسقط طائرة مسيرة لهم بالجوف

سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، تعزيزات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات المليشيا في جبهة الكسارة؛ مما أدى إلى تدمير عربات تابعة لها، ومقتل وجرح عدد من عناصرها.

وعلى صعيد متصل، وفي محافظة الجوف، أسقط الجيش الوطني طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي، شرق مدينة الحزم.

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