101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الرياض

تسجيل 95 حالة تعافٍ ترفع الإجمالي إلى 48,907

سجلت مدينة الرياض، اليوم، 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 54,324 حالة، فيما ارتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 291,468 حالة.

وسجلت مدينة الرياض اليوم، 95 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48,907 حالة تعافٍ.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 868 حالة وفاة.