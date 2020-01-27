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وزراء التجارة والعمل والتعليم يدشِّنون دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام

بحضور نائب وزير المالية.. وبلغ عدد المواضيع المعتمدة التي شملها الدليل 40 موضوعًا

دشَّن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بحضور نائب وزير المالية حمد البازعي، ورئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح، دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى المحاسبين السعودي بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات اليوم الاثنين.

وجاء إعداد دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام الصادر من مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية بعد دراسة مستفيضة، أخذت في الاعتبار معايير المحاسبة الدولية كافة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق، وتحديد احتياجات السعودية.

وبلغ عدد المواضيع المعتمدة التي شملها الدليل أربعين موضوعًا، تضمنت إطار مفاهيم التقارير المالية ذات الغرض العام، وستة وثلاثين معيارًا، وثلاثة إرشادات موصى بها. كما تضمنت الدراسة المرفقة بكل معيار حصرًا للتعديلات المدخلة على المعيار الدولي، وبيان أسباب التعديلات.

وتشارك وزارة المالية بالمعرض المصاحب لفعاليات منتدى المحاسبين السعودي من خلال جناح يعرض التفاصيل الكاملة لمشروع التحول المحاسبي وأهدافه ومراحله.

ويعد المنتدى الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويتيح منصة لشركات ومكاتب المحاسبة والهيئات المهنية والهيئات التنظيمية والرقابية والقطاع العام والمنشآت التجارية لصياغة التصور الذي يمكن أن تسهم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تحقيق رؤية السعودية 2030، ويشارك فيه نخبة من المختصين والمهتمين على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات السعودية والهيئات المهنية المحلية والدولية.

الرياض وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي وزير التعليم حمد آل الشيخ نائب وزير المالية حمد البازعي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام منتدى المحاسبين السعودي مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات

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وزراء التجارة والعمل والتعليم يدشِّنون دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام
سبق

دشَّن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بحضور نائب وزير المالية حمد البازعي، ورئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح، دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى المحاسبين السعودي بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات اليوم الاثنين.

وجاء إعداد دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام الصادر من مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية بعد دراسة مستفيضة، أخذت في الاعتبار معايير المحاسبة الدولية كافة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق، وتحديد احتياجات السعودية.

وبلغ عدد المواضيع المعتمدة التي شملها الدليل أربعين موضوعًا، تضمنت إطار مفاهيم التقارير المالية ذات الغرض العام، وستة وثلاثين معيارًا، وثلاثة إرشادات موصى بها. كما تضمنت الدراسة المرفقة بكل معيار حصرًا للتعديلات المدخلة على المعيار الدولي، وبيان أسباب التعديلات.

وتشارك وزارة المالية بالمعرض المصاحب لفعاليات منتدى المحاسبين السعودي من خلال جناح يعرض التفاصيل الكاملة لمشروع التحول المحاسبي وأهدافه ومراحله.

ويعد المنتدى الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويتيح منصة لشركات ومكاتب المحاسبة والهيئات المهنية والهيئات التنظيمية والرقابية والقطاع العام والمنشآت التجارية لصياغة التصور الذي يمكن أن تسهم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تحقيق رؤية السعودية 2030، ويشارك فيه نخبة من المختصين والمهتمين على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات السعودية والهيئات المهنية المحلية والدولية.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
11:48 PM

وزراء التجارة والعمل والتعليم يدشِّنون دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام

بحضور نائب وزير المالية.. وبلغ عدد المواضيع المعتمدة التي شملها الدليل 40 موضوعًا

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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دشَّن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بحضور نائب وزير المالية حمد البازعي، ورئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح، دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى المحاسبين السعودي بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات اليوم الاثنين.

وجاء إعداد دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام الصادر من مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية بعد دراسة مستفيضة، أخذت في الاعتبار معايير المحاسبة الدولية كافة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق، وتحديد احتياجات السعودية.

وبلغ عدد المواضيع المعتمدة التي شملها الدليل أربعين موضوعًا، تضمنت إطار مفاهيم التقارير المالية ذات الغرض العام، وستة وثلاثين معيارًا، وثلاثة إرشادات موصى بها. كما تضمنت الدراسة المرفقة بكل معيار حصرًا للتعديلات المدخلة على المعيار الدولي، وبيان أسباب التعديلات.

وتشارك وزارة المالية بالمعرض المصاحب لفعاليات منتدى المحاسبين السعودي من خلال جناح يعرض التفاصيل الكاملة لمشروع التحول المحاسبي وأهدافه ومراحله.

ويعد المنتدى الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويتيح منصة لشركات ومكاتب المحاسبة والهيئات المهنية والهيئات التنظيمية والرقابية والقطاع العام والمنشآت التجارية لصياغة التصور الذي يمكن أن تسهم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تحقيق رؤية السعودية 2030، ويشارك فيه نخبة من المختصين والمهتمين على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات السعودية والهيئات المهنية المحلية والدولية.

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