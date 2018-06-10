"اليونان": تركيا تزعزع استقرار المتوسط بتحركاتها العدوانية

"دندياس": القانون الدولي يحدد الخطوط الحمراء والحل السياسي أفضل لليبيا

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس: إن "الأعمال التركية غير القانونية والخطاب العدواني تُظهر بوضوح دور أنقرة المزعزع للاستقرار في البحر الأبيض المتوسط".

وجدد دندياس في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في أثينا أمس الثلاثاء، إدانته لاتفاق الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس؛ واصفًا إياه بـ"باطل"، والإجراءات التي اتخذتها تركيا في شرق البحر المتوسط؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا".

وأضاف: "القانون الدولي يحدد الخطوط الحمراء ويجب احترامها"؛ داعيًا في الوقت نفسه إلى حل سياسي للأزمة الليبية.