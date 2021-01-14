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تعرّف على شروط سفر السعوديين للولايات المتحدة.. وهذا هو التاريخ

حسب ما أعلنته سفارة المملكة في واشنطن

حددت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية شروط السفر إلى الولايات المتحدة.
وأكدت السفارة أن الشروط تمثلت في تقديم شهادة فحص بنتيجة سلبية لفيروس كورونا، وألا تزيد مدة الفحص عن 72 ساعة قبل موعد السفر، على أن يبدأ تنفيذ الاشتراطات من 26 يناير الجاري طبقًا لاشتراطات السلطات الأمريكية.

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تعرّف على شروط سفر السعوديين للولايات المتحدة.. وهذا هو التاريخ
سبق

حددت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية شروط السفر إلى الولايات المتحدة.
وأكدت السفارة أن الشروط تمثلت في تقديم شهادة فحص بنتيجة سلبية لفيروس كورونا، وألا تزيد مدة الفحص عن 72 ساعة قبل موعد السفر، على أن يبدأ تنفيذ الاشتراطات من 26 يناير الجاري طبقًا لاشتراطات السلطات الأمريكية.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
05:02 PM

تعرّف على شروط سفر السعوديين للولايات المتحدة.. وهذا هو التاريخ

حسب ما أعلنته سفارة المملكة في واشنطن

A A A
خالد خليل - الرياض
1
1,667

حددت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية شروط السفر إلى الولايات المتحدة.
وأكدت السفارة أن الشروط تمثلت في تقديم شهادة فحص بنتيجة سلبية لفيروس كورونا، وألا تزيد مدة الفحص عن 72 ساعة قبل موعد السفر، على أن يبدأ تنفيذ الاشتراطات من 26 يناير الجاري طبقًا لاشتراطات السلطات الأمريكية.

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