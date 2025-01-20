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"ترامب" داعياً "الشيوخ" لتبرئته: التهم الموجهة لي باطلة وسخيفة

وصف قضية مساءلته بـ"العملية المزورة"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين) مجلس الشيوخ إلى تبرئته على وجه السرعة ورفض "التهمتين الباطلتين" اللتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

ووصف "ترامب" في ملخص تنفيذي لإفادته نشر اليوم التهمتين بأنهما "إهانة للدستور ومؤسساتنا الديمقراطية"، معتبراً أن "تهمة تعطيل عمل الكونجرس سخيفة وخطيرة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون ولا بد من رفضها في محاكمة مجلس الشيوخ التي ستبدأ غداً.

أمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ مجلس النواب

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"ترامب" داعياً "الشيوخ" لتبرئته: التهم الموجهة لي باطلة وسخيفة
سبق

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين) مجلس الشيوخ إلى تبرئته على وجه السرعة ورفض "التهمتين الباطلتين" اللتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

ووصف "ترامب" في ملخص تنفيذي لإفادته نشر اليوم التهمتين بأنهما "إهانة للدستور ومؤسساتنا الديمقراطية"، معتبراً أن "تهمة تعطيل عمل الكونجرس سخيفة وخطيرة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون ولا بد من رفضها في محاكمة مجلس الشيوخ التي ستبدأ غداً.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
10:23 PM

"ترامب" داعياً "الشيوخ" لتبرئته: التهم الموجهة لي باطلة وسخيفة

وصف قضية مساءلته بـ"العملية المزورة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين) مجلس الشيوخ إلى تبرئته على وجه السرعة ورفض "التهمتين الباطلتين" اللتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

ووصف "ترامب" في ملخص تنفيذي لإفادته نشر اليوم التهمتين بأنهما "إهانة للدستور ومؤسساتنا الديمقراطية"، معتبراً أن "تهمة تعطيل عمل الكونجرس سخيفة وخطيرة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون ولا بد من رفضها في محاكمة مجلس الشيوخ التي ستبدأ غداً.

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