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معلومات عن مسجد الفتح.. حيث خيّم الرسول قبل دخول مكة بليلتيْن

سمير برقة لـ"سبق": 10 آلاف من الجيش أوقدوا النار بأمر من المصطفى

يقع مسجد الفتح بمحافظة الجموم بمكة المكرمة، والمعروف في التاريخ أنه يقع بمر الظهران، وهو المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه قبل ليلتين سبقت فتح مكة.

ويبعد المكان عن مكة المكرمة حوالي 25 كم، وبه مسجد بُني وجدد في عام 1397ه ويقع محاذياً للطريق السريع "المدينة- مكة"، ويعرف حاليًا بمسجد الفتح، حيث اكتسب الاسم من المكان.

وقال الباحث في تاريخ السيرة النبوية سمير برقة لـ"سبق": مكان المسجد المعروف حالياً بمسجد الفتح ويقع في الجموم، هو مكان خيّم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه قبل فتح مكة، في يوم الثامن عشر من شهر رمضان، وفي اليوم التالي اتجه الرسول إلى مكة وخيّم بوادي طوى، وفي صبيحة يوم العشرين من رمضان فتح مكة قادماً من ثنية أذاخر.

وأضاف: كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان مسجد الفتح حالياً؛ عشرة آلاف من الجيش أوقدوا النار بأمر من المصطفى، وشهد الموقع إسلام أبو سفيان، حيث خرج من مكة ومعه عدد من زعماء قريش يتحسسون الأخبار فوجد العباس عم رسول الله وهناك أسلم وشهد شهادة الحق.

وأردف: العباس عم رسول الله قال لرسول الله بعد أن أسلم أبو سفيان في ذلك المكان: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن.

ولفت "برقه" إلى أن المسجد بُني منذ مئات السنين في ذلك المكان التاريخي، وقد تم إعادة بنائه عام 1397 هـ.

مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معلومات عن مسجد الفتح.. حيث خيّم الرسول قبل دخول مكة بليلتيْن
سبق

يقع مسجد الفتح بمحافظة الجموم بمكة المكرمة، والمعروف في التاريخ أنه يقع بمر الظهران، وهو المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه قبل ليلتين سبقت فتح مكة.

ويبعد المكان عن مكة المكرمة حوالي 25 كم، وبه مسجد بُني وجدد في عام 1397ه ويقع محاذياً للطريق السريع "المدينة- مكة"، ويعرف حاليًا بمسجد الفتح، حيث اكتسب الاسم من المكان.

وقال الباحث في تاريخ السيرة النبوية سمير برقة لـ"سبق": مكان المسجد المعروف حالياً بمسجد الفتح ويقع في الجموم، هو مكان خيّم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه قبل فتح مكة، في يوم الثامن عشر من شهر رمضان، وفي اليوم التالي اتجه الرسول إلى مكة وخيّم بوادي طوى، وفي صبيحة يوم العشرين من رمضان فتح مكة قادماً من ثنية أذاخر.

وأضاف: كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان مسجد الفتح حالياً؛ عشرة آلاف من الجيش أوقدوا النار بأمر من المصطفى، وشهد الموقع إسلام أبو سفيان، حيث خرج من مكة ومعه عدد من زعماء قريش يتحسسون الأخبار فوجد العباس عم رسول الله وهناك أسلم وشهد شهادة الحق.

وأردف: العباس عم رسول الله قال لرسول الله بعد أن أسلم أبو سفيان في ذلك المكان: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن.

ولفت "برقه" إلى أن المسجد بُني منذ مئات السنين في ذلك المكان التاريخي، وقد تم إعادة بنائه عام 1397 هـ.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
06:21 PM

معلومات عن مسجد الفتح.. حيث خيّم الرسول قبل دخول مكة بليلتيْن

سمير برقة لـ"سبق": 10 آلاف من الجيش أوقدوا النار بأمر من المصطفى

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
5,870

يقع مسجد الفتح بمحافظة الجموم بمكة المكرمة، والمعروف في التاريخ أنه يقع بمر الظهران، وهو المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه قبل ليلتين سبقت فتح مكة.

ويبعد المكان عن مكة المكرمة حوالي 25 كم، وبه مسجد بُني وجدد في عام 1397ه ويقع محاذياً للطريق السريع "المدينة- مكة"، ويعرف حاليًا بمسجد الفتح، حيث اكتسب الاسم من المكان.

وقال الباحث في تاريخ السيرة النبوية سمير برقة لـ"سبق": مكان المسجد المعروف حالياً بمسجد الفتح ويقع في الجموم، هو مكان خيّم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه قبل فتح مكة، في يوم الثامن عشر من شهر رمضان، وفي اليوم التالي اتجه الرسول إلى مكة وخيّم بوادي طوى، وفي صبيحة يوم العشرين من رمضان فتح مكة قادماً من ثنية أذاخر.

وأضاف: كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان مسجد الفتح حالياً؛ عشرة آلاف من الجيش أوقدوا النار بأمر من المصطفى، وشهد الموقع إسلام أبو سفيان، حيث خرج من مكة ومعه عدد من زعماء قريش يتحسسون الأخبار فوجد العباس عم رسول الله وهناك أسلم وشهد شهادة الحق.

وأردف: العباس عم رسول الله قال لرسول الله بعد أن أسلم أبو سفيان في ذلك المكان: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن.

ولفت "برقه" إلى أن المسجد بُني منذ مئات السنين في ذلك المكان التاريخي، وقد تم إعادة بنائه عام 1397 هـ.

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